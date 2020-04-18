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Survivor'da Sercan, Nisa'ya açıldı 'Ağabey...' yanıtını aldı! Nisa Bölübaşı kimdir, kaç yaşında?

Survivor tüm hızıyla devam ederken, yarışmada aşk rüzgarları esmişti. Ünlüler takımından Sercan Yıldırım,'ın gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'dan hoşlandığı ayyuka çıkınca izleyicinin gözü kulağı bu aşk macerasının nasıl sonuçlanacağındaydı. Nitekim sonunda Sercan Yıldırım, Nisa Bölükbaşı'yla konuştu. Ama bakın ne cevap aldı.

18.04.2020 09:17 - Son Güncelleme: 18.04.2020 09:55
Survivor'da Sercan, Nisa'ya açıldı 'Ağabey...' yanıtını aldı! Nisa Bölübaşı kimdir, kaç yaşında?

Survivor'da beklenen Sercan Yıldırım-Nisa görüşmesi son bölümde gerçekleşti.

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Survivor'da Sercan, Nisa'ya açıldı 'Ağabey...' yanıtını aldı! Nisa Bölübaşı kimdir, kaç yaşında?

Survivor Sercan'ın açık artırma sırasında yaptığı jest sonrası akıllara Sercan Nisa'dan mı hoşlanıyor sorusunu getirmişti.

Survivor'da Sercan, Nisa'ya açıldı 'Ağabey...' yanıtını aldı! Nisa Bölübaşı kimdir, kaç yaşında?

"NİSA'YA KIYAMIYORUM"
Survivor Sercan'ın açık artırma sırasında "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Survivor'da Sercan, Nisa'ya açıldı 'Ağabey...' yanıtını aldı! Nisa Bölübaşı kimdir, kaç yaşında?

Ilıcalı," Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem" demişti.

Survivor'da Sercan, Nisa'ya açıldı 'Ağabey...' yanıtını aldı! Nisa Bölübaşı kimdir, kaç yaşında?

SERCAN YILDIRIM AÇILDI
Survivor 49.bölüm fragmanında Nisa'yı çağırıp konuşması ise aşk iddialarını tekrar gündem getirmişti. O konuşma gerçekleşti.

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