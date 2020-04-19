Harun Tan Ebru Şallı neden ayrıldı? Ebru Şallı eşleri kim? Soruları gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ebru Şallı ve eski eşi Harun Tan'ın oğlu Pars Tan hayatını kaybetmişti. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Pars, bu hastalıkla verdiği savaşı kaybetti. Magazin dünyasını sarsan bu haberin ardından Harun Tan Ebru Şallı çifti araştırılmaya başlandı. Acılı baba Harun Tan; cenazenin ardından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Eylülde 10 yaşına girecek olan Pars Tan'ın cenazesi dün öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle cenazeye sadece aile üyeleri katıldı.
HARUN TAN NE DEDİ?
İşte Harun Tan'ın o paylaşımı...
"İnsanın en acılı gününde bile peşini bırakmıyorsunuz, mezarda acılı annenin, babanın burnunu kamerayı dayamaya çalışıyorsunuz. Tabuttan çıkıp mezara giren bir bebeği çekmenin, göstermenin kime ne faydası olabilir ki ya da acılı anne babanın kardeşlerin gözyaşlarını çekmenin. Kim bu işe dur diyecek artık? Olmaz olsun böyle basın özgürlüğü hatta yerin dibine batsın. Bence yaptığınız şeyden utanın çünkü leşe üşüşen kargalar gibisiniz. Biraz empati. Hiçbir şey eskisi gibi olmasın artık."
HARUN TAN KİMDİR?
Harun Tan, 25 Eylül 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tam ismi Nuri Harun Tan'dır. YKM Mağazalarının kurucusu ve sahibi Safvet Oral Tan'ın oğludur.
Harun Tan, lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde gördü. Ardından, Marmara Üniversitesi'nde üniversite eğitimini tamamladı. Çalışma hayatının yanı sıra yoga eğitmenliği de yapıyor.
Harun Tan'ın Ebru Şallı ile 2002 yılında gerçekleştirdiği evliliği, 2013 yılında sona erdi.
Harun Tan ve Ebru Şallı'nın evliliğinden Pars ve Beren isminde iki çocukları dünyaya geldi. Harun Tan ve Ebru Şallı'nın kızı Beren ise 16 yaşında…
Harun Tan ve Ebru Şallı'nın kesin boşanma nedenleri bilinmiyor. Ancak 2013 yılında magazin sayfalarında yer alan iddialara göre Ebru Şallı, eşi Harun Tan'ı aldattı. Dedektif sayesinde durumu öğrenen Harun Tan ise Ebru Şallı'yı boşadı.
EBRU ŞALLI – HARUN TAN KAÇ ÇOCUĞU VAR?
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 2004 yılında Beren adlı bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Bir de Pars adında bir oğulları vardır.
EBRU ŞALLI KİMDİR?
Ebru Şallı 15 Ocak 1977 tarihinde İzmir'de doğdu. Türk model, sunucu ve pilates eğitmeni. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir.
1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır. Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı.
Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. Bu çiftin 2004 yılında Beren adlı bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Bir de Pars adında bir oğulları vardır. Ebru Şallı verdiği bir röportajda vejetaryen olduğunu belirtmiştir.
Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak adlı bir kitap yazdı ve pilates için egzersiz videosu yayımlandı. Daha sonra tv8 ekranında Ebru'nun Mutfağı adlı bir program sundu. Hafta içi her gün Beyaz TV'de Ebruli programının sunuculuğunu yapmaktadır.
EBRU ŞALLI EŞLERİ KİMDİR?
Ebru Şallı, üçüncü evliliğini Uğur Akkuş ile yaptı, çift 2019 eylül ayında nikah masasına oturdu.
EBRU ŞALLI OĞLU PARS HASTALIĞI NEYDİ?
Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars bir süredir tedavi gördüğü lenfoma hastalığı nedeniyle dün gece yaşamını yitirdi. Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars yaklaşık 2 yıldır lenfoma tedavisi görüyordu.
Ebru Şallı'nın oğlu Pars bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düştü. Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan sanat dünyası da başsağlığı mesajları ile paylaşımlarda bulundular.
2019 yılında bir televizyon programına katılan Ebru Şallı, o dönem yaptığı açıklamada oğlu Pars'ın bir senedir lenfoma kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü ve 1 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiklerini açıklamıştı.
Canlı yayında yaptığı açıklamada; "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz' demişti.
CENAZEYE AİLE KATILDI
Eylülde 10 yaşına girecek olan Pars Tan'ın cenazesi dün öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle cenazeye sadece aile üyeleri katıldı.
Ebru Şallı 2002'de Harun Tan ile nikâh masasına oturdu. Büyük oğulları Beren 2004'te, kardeşi Pars ise 2010'da dünyaya geldi. Çift 2013'te boşandı. Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl oğlu Pars'ın doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı: "İyi ki doğdun Ponçiğim. Senden çok şey öğrendim. Hep güler yüzlü, pozitif ve ışık saçan enerjinle yaşa." Mezarlıkta Ebru Şallı'yı, Harun Tan ve eşi Uğur Akkuş teselli etmeye çalıştı.
Lenfoma kanserinin belirtileri nelerdir?
Lenfoma pek çok hastalığı taklit edebilir. Hastalığın evresine göre belirtiler değişebilir. Bazen tek taraflı büyümüş bir bademcik, lenfoma tanısı alabilir. En sık görülen belirtiler aşağıda sıralanmıştır.
Lenf bezlerinin büyümesi
Öksürük ve nefes darlığı
Bademcik şişmesi
Yüksek ateş
Gece terlemeleri
Halsizlik
Kilo ve iştah kaybı
Karın bölgesi krampları
Kaşıntı
Lenf kanserinin nedenleri nelerdir?
Lenf kanserinde lenfosit adı verilen hücreler, lenfoma hücresine dönüşür. Bu hücreler lenf bezleri ve diğer dokularda kontrolsüz biçimde çoğalarak kitleler oluşturur. Çoğu vakada hastalığın nedeni bilinemez. Ancak EBV ve HIV enfeksiyonları ile lenfoma arasında ilişki bulunmuştur. Aynı aileden birden fazla kişide lenfoma olabilmesi genetik faktör olduğunu da düşündürmektedir. Lenfoma, bağışıklık sistemi bozulmuş insanlarda daha sık görülmektedir. Benzen ve tarım ilaçları da hastalığın nedenleri arasında sayılmaktadır.
Lenf kanserinin tedavisi nasıl yapılır?
Lenf kanserinin tedavisi hematoloji-onkoloji servislerinde onkologlar tarafından yapılır. Modern kemoterapi ile lenfoma hastaları %70-80 oranında tedavi edilebilmektedir. Hastalığın gidişatını etkileyen faktörler; hastalığın evresi, hastanın tedaviye yanıt verip vermemesi, lenfomanın tipi, lenfomanın tekrarlaması, beraberinde şeker hastalığı veya böbrek hastalığı olup olmamasıdır. Hastalara kemoterapi ile birlikte radyoterapi uygulanır. Kemoterapide kullanılan ilaçlar hastanın bağışıklık hücrelerini ve kan hücrelerini düşürebilir. Bu durumda hastaya kan nakli gibi destek tedavileri uygulamak da gerekebilir.
Lenfoma tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi dışında başvurulan bir diğer tedavi yöntemi immünoterapidir. İmmünoterapide laboratuvar ortamında üretilen ve damar yoluyla vücuda enjekte edilen antikorlar, kanserli hücrelerin yerini belirleyerek onları yok etmeyi ya da gelişimlerini engellemeyi amaçlar.
Lenfomanın tekrarlaması durumunda kemik iliği ve kök hücre nakline de sıklıkla başvurulur. Hastalığın nüksetmesi durumunda yüksek dozda kemoterapi uygulanması gerekir. Bu da kemik iliğine zarar vereceğinden kemoterapi öncesi hastanın kendisinden alınan kemik iliği, kemoretapi sonrası tekrar hastaya nakledilir. Kemik iliği tutulumu olan hastalarda ise aile yakınlarından da kemik iliği nakli gerçekleştirilebilir.