Ebru Şallı'ya eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan başsağlığı mesajı! 'Ebru'nun, Harun Tan'ın, Beren'in ve...'
Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 8 yaşındaki oğlu Pars, lenfoma hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 yıldır tedavi gören Pars'ın ölüm haberini alan sanat camiasından ünlü isimler de sosyal medya kullanıcıları, Şallı'yı en acı gününde yalnız bırakmadı. Sosyal medya hesaplarından taziye mesajlarında bulunan ünlüler arasında Ebru Şallı'nın eski sevgilisi Sinan Akçıl da vardı... Ebru Şallı ile 2 yıl aşk yaşayan ve daha sonra mahkemelik olan Sinan Akçıl, evlat acısıyla yıkılan eski sevgilisine vefasını gösterdi.
17.04.2020 15:29
- Son Güncelleme: 17.04.2020 16:24
"ÖĞRENİNCE YERİMDEN SARSILDIM"
Ebru Şallı ile mahkemelik olan Sinan Akçıl, evlat acısıyla yıkılan eski sevgilisine vefasını gösterdi. Şallı'nın oğlunun vefat ettiğini öğrenen Akçıl, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yerimden sarsıldım... Melek gibi bir çocuk kaybettik. Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı. Pars (Pançiko) çok ama çok üzgünüm. Ebru'nun Harun Tan'ın Beren'in ve tüm onu tanımış olanların başı sağ olsun. Başka da bir şey diyemiyorum" dedi.
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