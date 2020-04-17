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Ebru Şallı'ya eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan başsağlığı mesajı! 'Ebru'nun, Harun Tan'ın, Beren'in ve...'

Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 8 yaşındaki oğlu Pars, lenfoma hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 yıldır tedavi gören Pars'ın ölüm haberini alan sanat camiasından ünlü isimler de sosyal medya kullanıcıları, Şallı'yı en acı gününde yalnız bırakmadı. Sosyal medya hesaplarından taziye mesajlarında bulunan ünlüler arasında Ebru Şallı'nın eski sevgilisi Sinan Akçıl da vardı... Ebru Şallı ile 2 yıl aşk yaşayan ve daha sonra mahkemelik olan Sinan Akçıl, evlat acısıyla yıkılan eski sevgilisine vefasını gösterdi.

17.04.2020 15:29 - Son Güncelleme: 17.04.2020 16:24
Ebru Şallı'ya eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan başsağlığı mesajı! 'Ebru'nun, Hatun Tan'ın, Beren'in ve...'

Ebru Şallı'nın yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti. Şallı ile iki yıl aşk yaşayan eski sevgili Sinan Akçıl ise Instagram hesabından bir taziye mesajı paylaştı.

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Ebru Şallı'ya eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan başsağlığı mesajı! 'Ebru'nun, Hatun Tan'ın, Beren'in ve...'

"ÖĞRENİNCE YERİMDEN SARSILDIM"

Ebru Şallı ile mahkemelik olan Sinan Akçıl, evlat acısıyla yıkılan eski sevgilisine vefasını gösterdi. Şallı'nın oğlunun vefat ettiğini öğrenen Akçıl, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yerimden sarsıldım... Melek gibi bir çocuk kaybettik. Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı. Pars (Pançiko) çok ama çok üzgünüm. Ebru'nun Harun Tan'ın Beren'in ve tüm onu tanımış olanların başı sağ olsun. Başka da bir şey diyemiyorum" dedi.

Ebru Şallı'ya eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan başsağlığı mesajı! 'Ebru'nun, Hatun Tan'ın, Beren'in ve...'

EBRU ŞALLI VE HARUN TAN'IN OĞLU PARS NEDEN ÖLDÜ?

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ebru Şallı'ya eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan başsağlığı mesajı! 'Ebru'nun, Hatun Tan'ın, Beren'in ve...'

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören minik Pars, bugün öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığında defnedildi.

Ebru Şallı'ya eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan başsağlığı mesajı! 'Ebru'nun, Hatun Tan'ın, Beren'in ve...'

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören minik Pars, bugün öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığında defnedildi.

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