Vizyona girdiği tarihte dikkat çeken filmlerden birisi olan Düğün Dernek bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmin önceki serisini izleyen izleyiciler büyük bir merakla Düğün Dernek filminin oyuncularıyla ilgili araştırmaya yapmaya başladı. Peki, Düğün Dernek filmi nerede çekildi? İşte Düğün Dernek filminin oyuncuları ve konusu
DÜĞÜN DERNEK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Düğün Dernek filminin çekimleri Sivas ve Erzincan şehirlerinde gerçekleştirildi.
DÜĞÜN DERNEK OYUNCULARI
Ahmet Kural
Murat Cemcir
Rasim Öztekin
Devrim Yakut
Selçuk Aydemir
Korhan Herduran
Burak Satıbol
Zerrin Sümer
Kemal İnci
Toygun Ateş
İnan Ulaş
Şinasi Yurtsever
Barış Yıldız
Açalya Samyeli
DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU
Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık bir gün yurt dışından çıkagelir. Önce her zamanki gibi bir memleket hasreti gibi görünse de bu ziyaretin altındaki esas neden çabuk ortaya çıkar: Tarık görevli olarak çalıştığı Letonya'da Monica adlı bir kızla beraberdir ve aynı ülkede çalışmak için tek yol evlenmeleridir.
Kendisinin olurunu almaya gelen oğlunu düğünsüz evlendirmemeye kararlı olan İsmail, alelacele bir düğün telaşına girer. Ama çok hazırlıksız yakalanmıştır. yine de "Ben oğluna düğün yapamadı dedirtmem!" diyerek Tüpçü Fikret'i, Çetin'i ve köyün öğretmeni Saffet'i seferber ederek elde avuçta para yokken 10 gün içerisinde sazlı-sözlü bir düğün hazırlığı içerisine girer! Fikret Sivas'taki 'bağlantılarını' kullanarak önce bir otel düğünü için söz verse de, işler sarpasarar ve köy meydanında mütevazi bir düğün hazırlığı başlar. Tam her şey çözüldü derken, esas curcuna düğün gecesi kopacaktır. Devenin sırtında kaybolan gelinden, Rusya'dan gelini geri götürmeye gelen mafyaya kadar Tüpçü Fikret ve Çetin'i bin tane bela beklemektedir.