SURVİVOR'DA ELEME OLACAK MI?

İlgi gören yarışma programı Survivor 14 Nisan akşamı ekranlara gelen bölümünde farklı bir konsey ile yayınlandı. Ancak Survivor konseyinde bu kez eleme değil, takımların karıştığı bir konsey yaşandı. Dolayısıyla Survivor'da bu hafta eleme olmayacak.