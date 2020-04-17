Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor'da her akşam heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Bu akşam programı ekranları başına takip eden izleyiciler yarışmacıların hayatını araştırıyor. Survivor'da Elif Yıldırım Gören dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Peki, Elif Yıldırım Gören nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir?
SURVİVOR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?
14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.
1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
SURVİVOR KİM HANGİ TAKIMA GEÇTİ?
Survivor'da yeni takımlar yeniden kuruldu Konseyde, 2 takımdan 2 ismin yer değiştireceğini Acun Ilıcalı açıkladı. Ünlüler Takımından Gönüllüler Takımı'na geçen isimler gecenin sonunda belli oldu. Survivor 2020'de Ünlüler Takımından Gönüllüler'e geçen isim Berkan oldu. Yunus Emre ise, Survivor Gönüllüler Takımı'ndan Ünlüler Takımı'na geçen isim oldu.
Yarışmacılar, çarşamba gününden itibaren yeni takımlarında mücadele verecek.
SURVİVOR'DA ELEME OLACAK MI?
İlgi gören yarışma programı Survivor 14 Nisan akşamı ekranlara gelen bölümünde farklı bir konsey ile yayınlandı. Ancak Survivor konseyinde bu kez eleme değil, takımların karıştığı bir konsey yaşandı. Dolayısıyla Survivor'da bu hafta eleme olmayacak.