Acun Ilıcalı 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının durdurulmasını talep etmişti… Sosyal medyadan duyurdu!

Acun Ilıcalı, FOX'ta yayınlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" programının, TV8'de yayınlanan "Yemekteyiz" programından çalıntı olduğunu iddia ederek mahkemeye gitmiş ve programın yayınının durdurulmasını istemişti. Ilıcalı'nın talebinin mahkeme tarafından reddedildiği yönünde iddiaların gündeme gelmesi ile Ilıcalı, çıkan haberler ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın o açıklaması...



17.01.2020 12:25 - Son Güncelleme: 17.01.2020 12:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





