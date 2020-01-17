Acun Ilıcalı 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının durdurulmasını talep etmişti… Sosyal medyadan duyurdu!
Acun Ilıcalı, FOX'ta yayınlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" programının, TV8'de yayınlanan "Yemekteyiz" programından çalıntı olduğunu iddia ederek mahkemeye gitmiş ve programın yayınının durdurulmasını istemişti. Ilıcalı'nın talebinin mahkeme tarafından reddedildiği yönünde iddiaların gündeme gelmesi ile Ilıcalı, çıkan haberler ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın o açıklaması...
17.01.2020 12:25
- Son Güncelleme: 17.01.2020 12:25
Acun Ilıcalı, FOX'ta yayınlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" programının, TV8'de yayınlanan "Yemekteyiz" programından çalıntı olduğunu iddia ederek mahkemeye gitmişti.
ACUN MAHKEMEYE BAŞVURDU
Acun Ilıcalı ile format hırsızlığıyla suçladığı Fox TV arasında yeni gelişme! Ilıcalı; Fox'un, formatını TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'den çalıp Sofrada adıyla ekrana getirdiği programın yayınının durdurulmasını istedi.
Acun Ilıcalı, bugün programın durdurulması talebinin mahkeme tarafından reddedildiği yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.
DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ
FOX TV ve Dual Yapım şirketine dava açan Ilıcalı, programın durdurulması için ihtiyati tedbir talebinde bulundu. Fox ise talebin reddini istedi. Mahkeme; iki programın benzerliğinin tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi.
ILICALI SOSYAL MEDYADANN DUYURDU
Sosyal medya hesabından bir duyuru yapan ünlü televizyoncu "Zuhal Topal'la Sofrada" programına karşı açtığımız dava reddedildi başlığıyla çıkan haberler gerçek dışıdır. Dava süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.