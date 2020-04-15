Storyler artık müzikli! Instagram müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram müzik nasıl kullanılır?

Türkiye'deki Facebook ve Instagram kullanıcıları da artık videolarında müzik paylaşabilecek, hikayelerinde müzik çıkartmaları ve şarkı sözleri de dahil olmak üzere çeşitli kreatif araçlara erişebilecek ve profillerine şarkı ekleyebilecekler.

Facebook'un müzik yayıncılığı toplulukları ve kuruluşlarının yanı sıra Türkiye'deki plak şirketleri ve distribütörlerle yaptığı yeni ortaklıklar sayesinde hayata geçirilen bu özellikler, Facebook uygulamalarında müzik üzerinden bağlantı kurmamızı ve kendimizi ifade etmemizi sağlayacak.