Storyler artık müzikli! Instagram müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram müzik nasıl kullanılır?

Instagram müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram müzik nasıl kullanılır? Instagram müzik ekleme özelliği büyük ilgi görüyor. En popüler sosyal medya uygulamalarından birisi olan Instagram'da yepyeni bir özellik kullanıma açıldı. Bu özellik sayesinde hikayenize müzik ekleyebileceksiniz. Peki; Instagram müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram hikayelerine müzik ekleme özelliği ile kullanım deneyimi daha özgün yaşayabileceksiniz. Peki, Instagram müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram müzik nasıl kullanılır?
Türkiye'deki Facebook ve Instagram kullanıcıları da artık videolarında müzik paylaşabilecek, hikayelerinde müzik çıkartmaları ve şarkı sözleri de dahil olmak üzere çeşitli kreatif araçlara erişebilecek ve profillerine şarkı ekleyebilecekler.
Facebook'un müzik yayıncılığı toplulukları ve kuruluşlarının yanı sıra Türkiye'deki plak şirketleri ve distribütörlerle yaptığı yeni ortaklıklar sayesinde hayata geçirilen bu özellikler, Facebook uygulamalarında müzik üzerinden bağlantı kurmamızı ve kendimizi ifade etmemizi sağlayacak.
Facebook ve Instagram'a gelen yeni özellikler
-Facebook ve Instagram hikayelerinde müzik çıkartmaları ve şarkı sözleri: 39 milyon şarkıdan oluşan şarkı kütüphanesinden arama yaparak hikayemizde paylaştığımız fotoğraf ve videolara müzik ekleyebileceğiz. Paylaştığımız şarkının sözleri mevcutsa otomatik olarak hikayede belirecek. Biz de bu sözlerin animasyonunu ve yazı stilini değiştirerek çıkartmalara benzer şekilde döndürüp boyutunu ayarlayabileceğiz.
-Profilde müzik: Facebook profilimizdeki yeni müzik alanına müzikli videolar ekleyebilecek ya da profilimizin en üstüne istediğimiz şarkıyı sabitleyebileceğiz.
-Müzik soruları çıkartması: Arkadaşlarımız soru çıkartmasına müzik kütüphanesinden seçtiği bir şarkıyla cevap verebilecek ve bu cevaplar hikayelerde paylaşılabilecek. Şarkı paylaşmak, iletişim kurmak için her zaman güzel bir yoldu. Artık hepimiz Instagram üzerinden şarkı listesi oluşturup ruh halimizi ifade etmek için fikir alışverişi yapabileceğiz.
INSTAGRAM MÜZİK EKLEME NASIL YAPILIR?
Fotoğraf veya videodan oluşan hikayenize şarkı eklemek için üzerine dokunup etiket ekleyin. Şimdi bir müzik simgesi göreceksiniz. Bu simgeye dokunarak seçeneklerinizi görüntüleyebilirsiniz. Şarkıları ismine, türüne, ruh haline göre aratabilir veya popüler şarkılardan birini seçebilirsiniz. Seçtiğiniz şarkıyı dinleyebilir ve hikayenize sadece dilediğiniz bölümünü dahil edebilirsiniz.
Başkaları hikayenizi görüntülediğinde arka planda bu şarkıyı duyacak, şarkıcının ve şarkının adının yazdığı bir etiket görecekler. Dilerseniz müziği video kaydından önce de seçebilirsiniz. Kamerayı açın, kayıt düğmesinin altında müzik seçeneğini bulun ve şarkınızı seçin. Bunun ardından müzik arka planda çalarken videoyu kaydedin.