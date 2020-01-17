Yemekteyiz'in eski sunucusu Onur Büyüktopçu'dan FOX'un format hırsızı programının sunucusu Zuhal Topal'a tepki
FOX TV, Sofrada programının formatını, TV8'deki Yemekteyiz'den çalmış, FOX TV'nin format hırsızlığı gündemi günlerce meşgul etmişti. Onur Büyüktopçu, Zuhal Topal'la Sofrada programının eskiden sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz'in formatını birebir kopyaladığını belirterek, "Masa düzenine kadar, kamera açılarına kadar aynı. Bana da kalkıp kimse 'Bu başka formattır' demesin" dedi.
Oyunculukta 20'nci yılını doldurduğunu belirten Büyüktopçu, "Bir dönem ara verdim ama aşık olduğum tek meslek oyunculuk. Sunuculuğa Yemekteyiz ile başladım. Yemekteyiz'in ilk döneminde 'Ben sunucu değilim estağfurullah' diyerek tevazu gösterirdim, ama bu ülkede maalesef tevazu yanlış anlaşılıyor" dedi.
YEMEKTEYİZ AÇIKLAMASI
Son dönemde Zuhal Topal ile Seda Sayan'ın yemek programları arasında yaşanan format tartışması hakkında da konuşan Büyüktopçu şöyle dedi: "Yüzde yüz benzerlik var. Bu konu hakkında programım devam ettiği için hiçbir açıklama yapmadım. Ben Yemekteyiz'e başladığımda programda böyle değildi. Sunucusu bile yoktu sonra ben geldim ve programın formatı benimle birlikte şekillendi. Kapıdan içeri girmem, anons yapmam 'Bugün günlerden pazartesi bakalım kimin evindeyiz' demem, mutfakta yarışmacı ile konuşmam, misafirlerin gelmesi hepsi birebir aynı.