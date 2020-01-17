GaleriMagazin

Yemekteyiz'in eski sunucusu Onur Büyüktopçu'dan FOX'un format hırsızı programının sunucusu Zuhal Topal'a tepki

FOX TV, Sofrada programının formatını, TV8'deki Yemekteyiz'den çalmış, FOX TV'nin format hırsızlığı gündemi günlerce meşgul etmişti. Onur Büyüktopçu, Zuhal Topal'la Sofrada programının eskiden sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz'in formatını birebir kopyaladığını belirterek, "Masa düzenine kadar, kamera açılarına kadar aynı. Bana da kalkıp kimse 'Bu başka formattır' demesin" dedi.

17.01.2020 18:37 - Son Güncelleme: 17.01.2020 18:37
Yemekteyiz'in eski sunucusu Onur Büyüktopçu'dan FOX'un format hırsızı programının sunucusu Zuhal Topal'a tepki

TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programının eski sunucusu Onur Büyüktopçu, FOX TV'nin format hırsızlığına ilişkin bomba açıklamalarda bulundu.

Yemekteyiz'in eski sunucusu Onur Büyüktopçu'dan FOX'un format hırsızı programının sunucusu Zuhal Topal'a tepki

Oyunculukta 20'nci yılını doldurduğunu belirten Büyüktopçu, "Bir dönem ara verdim ama aşık olduğum tek meslek oyunculuk. Sunuculuğa Yemekteyiz ile başladım. Yemekteyiz'in ilk döneminde 'Ben sunucu değilim estağfurullah' diyerek tevazu gösterirdim, ama bu ülkede maalesef tevazu yanlış anlaşılıyor" dedi.

Yemekteyiz'in eski sunucusu Onur Büyüktopçu'dan FOX'un format hırsızı programının sunucusu Zuhal Topal'a tepki

Sözcü'nün haberine göre Yemekteyiz'i kendi kararı ile bıraktığını değinen Büyüktopçu, "Yapımcının da bir sorumluluğu var. Acun abi ne yapsın programı kaldıracak hali yok. Kimler olabilir diye bakıldı ve Seda Sayan'da karar kılındı, o da kabul etti" ifadelerini kullandı.

Yemekteyiz'in eski sunucusu Onur Büyüktopçu'dan FOX'un format hırsızı programının sunucusu Zuhal Topal'a tepki

YEMEKTEYİZ AÇIKLAMASI
Son dönemde Zuhal Topal ile Seda Sayan'ın yemek programları arasında yaşanan format tartışması hakkında da konuşan Büyüktopçu şöyle dedi: "Yüzde yüz benzerlik var. Bu konu hakkında programım devam ettiği için hiçbir açıklama yapmadım. Ben Yemekteyiz'e başladığımda programda böyle değildi. Sunucusu bile yoktu sonra ben geldim ve programın formatı benimle birlikte şekillendi. Kapıdan içeri girmem, anons yapmam 'Bugün günlerden pazartesi bakalım kimin evindeyiz' demem, mutfakta yarışmacı ile konuşmam, misafirlerin gelmesi hepsi birebir aynı.

Yemekteyiz'in eski sunucusu Onur Büyüktopçu'dan FOX'un format hırsızı programının sunucusu Zuhal Topal'a tepki

Herkes Zuhal Topal Yemekteyiz'i geçtiği için bu davalar oluyor dedi. Daha Zuhal Topal başlamadan aslında bu konu gündemdeydi. Acun da çok karakterli olduğu için bu konuyu çok fazla televizyonda duyurmak istemedi. Dava zaten açılmıştı ama yargı süreci uzadığı için bu olay 1 yıl sonra patlak verdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Süt Kardeşler'deki detay herkesi şaşırttı! Ünlü oyuncu bakın kimin eşi çıktı
Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Süt Kardeşler'deki detay herkesi şaşırttı! Ünlü oyuncu bakın kimin eşi çıktı