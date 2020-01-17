Yemekteyiz'in eski sunucusu Onur Büyüktopçu'dan FOX'un format hırsızı programının sunucusu Zuhal Topal'a tepki

Herkes Zuhal Topal Yemekteyiz'i geçtiği için bu davalar oluyor dedi. Daha Zuhal Topal başlamadan aslında bu konu gündemdeydi. Acun da çok karakterli olduğu için bu konuyu çok fazla televizyonda duyurmak istemedi. Dava zaten açılmıştı ama yargı süreci uzadığı için bu olay 1 yıl sonra patlak verdi.