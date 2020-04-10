Sözde fenomen Kerimcan Durmaz'ın skandal sözleri cezasız kalmayacak. Avukat Serdar Öktem, Kerimcan Durmaz'ın Instagram paylaşımı nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Öktem suç duyurusunda, şüpheli Kerimcan Durmaz tarafından 09 Nisan 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Instagram'da kendisine ait sayfanın story kısmında hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak tarzda, toplumumuzun yaşlı kesimine karşı hakaretler içeren, onlara karşı toplumumuzun yaşlı kesimine karşı hakaretler içeren, onlara karşı toplumun diğer bölümünü provoke eden bir video paylaşıldığını belirtti.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETME"

Avukat Öktem, Instagram'da özellikle genç nüfusun yoğun olduğu üç milyondan fazla takipçisi olan ve daha önce de müstehcen paylaşımları nedeniyle yargılanmış olan şüphelinin eylemlerine pervasızca devam ettiği görüldüğünü, söz konusu paylaşım hakkında gerekli cezai yaptırımların temin etmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunmanın gereğinin hasıl olduğunu ifade etti.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını sebebiyle devlet tarafından altmış yaş ve üzeri nüfus ölüm tehlikesi altında olduğundan sokağa çıkma kısıtlaması devlet tarafından getirildiği belirtildi.

Bu kısıtlamaya rağmen zaman zaman bazı yaşlı insanların sokağa çıktıkları görüldüğü ve bazı gençler tarafından saygı kurallarına aykırı tarzda yaşlı insanların uyarıldığı, bunun da toplumun tüm kesimlerinde tepki çektiği söylendi.

TERBİYE SINIRLARINI İYİCE AŞTI!

İhbara konu videoda şüpheli Kerimcan Durmaz'ın terbiye sınırlarını aşar şekilde, "Çıkın dışarı a… koyayım, çıkın dışarı geberin, hepiniz geberin, fazlalığınız gebersin, biz devam edelim, gençler olarak, bunu mu istiyorsunuz, defolun, geberin, çıkın dışarı" şeklinde sözler sarf ettiği ve ardından aracının yanında cinsel motifler taşıyan bir takım hareketler yaptığının görüldüğü ifade edildi.

"BİR YILDAN ÜÇ YILA KADAR HAPİS CEZASI"

Avukat Öktem, Türk Ceza Kanunu'nun 216/1. Maddesinde yer alan 'Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' düzenlemesi ışığında şüphelinin toplumumuzdaki yaşlı nüfusa karşı genç nüfusu kin ve düşmanlığa tahrik ettiğinin apaçık görüldüğünü belirtti.

Daha önce genç nüfusun bir bölümü tarafından yaşlılara karşı bir takım uygunsuz tepkiler verildiği ve bunun televizyonda haberlere dahi konu olduğu düşünüldüğünde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin de söz konusu olduğunu ifade etti.

"AHLAKİ VE HUKUKİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ"



Instagramı gündelik hayatta her yaştan insanın kullandığı ve gün içerisinde defalarca ziyaret edilen bir sosyal medya haberleşme – paylaşım aracı olduğu vurgulanan suç duyurunsa avukat Öktem, Şahsın 7'den 77'ye her yaş grubundan takipçisi bulunduğunu söyledi. Bunların büyük çoğunluğunun çocuk olduğunu ve küçük yaştaki evlatlarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerin ahlaki yönden yoksun, hukuki yönden kabul edilemez işbu videoyu izlemeye maruz bırakılması kabul edilemeyecek bir vaziyet olduğu ifade edildi.

Avukat Serdar Öktem, "Açıklanan ve izah edilen nedenlerden dolayı şüpheli Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatılarak anılan suçtan cezalandırılmasını talep etmek gerekmiştir" dedi.