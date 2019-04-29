Uçakta paylaştığı skandal videoya ilişkin büyük tepki alan sözde fenomen Kerimcan Durmaz hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Durmaz'ın skandalı bardağı taşıran son damla oldu.

Kerimcan Durmaz'ın müstehcen videosu dün akşam sosyal medyaya adeta bomba gibi düşmüş, ve seviyesiz paylaşıma tepkilerin ardı arkası kesilmemişti.

Daha sonra ise eşcinsel Kerimcan Durmaz tarafından video ile ilgili açıklama gelmişti. Bugün yaşanan son dakika gelişmesine göre, Bursa'da avukatlar Merve Saruhan Aydıngöz ile Melih Altıkardeş, Instagram hesabından müstehcen video paylaşan Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.





YAPTIĞI AÇIKLAMA DA SKANDAL

Kısa bir süre sonra paylaşımını silen Durmaz, tekrar bir paylaşım yaparak, 'Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli bir videoyu avukatıma iletmek isterken sehven ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum' mesajı yayınlamıştı.

avukatlar harekete geçti

Avukatlar, milyonlarca takipçisi bulunan Kerimcan Durmaz'ın 'hayasızca hareketler', 'cinsel taciz' ve tespit edilecek diğer suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Kerimcan Durmaz'ın bu paylaşımının ardından, avukatlar Merve Saruhan Aydıngöz ile Melih Altıkardeş, bugün Bursa Adliyesi'ne gelerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Altıkardeş, "Kerimcan Durmaz'ın resmi hesabından, tüm takipçilerin görebileceği şekilde müstehcen görüntüleri paylaşılmıştır. Durmaz, daha sonra hayasızca hareketler ve cinsel taciz içeren görüntülerin kendisine ait olmadığına dair paylaşımlarda bulunmuştur. Şüphelinin havaalanında kendi sayfasında paylaşım olduğu ve daha sonra sildiği akabinde fan sayfalarında ve haber sitelerinde paylaşılan görüntülerindeki kıyafetleri görünmektedir dedi.

'ÇOCUK DENECEK YAŞTA TAKİPÇİLERİ VAR'

Şüphelinin çocuk denecek yaşta takipçilerinin olduğunu belirten avukat Merve Saruhan Aydıngöz ise "Ben bir anneyim, avukat olan arkadaşımın da iki çocuğu var. Bu görüntüleri çocukların izlediğini düşünürsek, geçirecekleri travmaları düşünemiyorum. Son günlerde artış gösteren cinsel istismarın toplumsal olarak infiale neden olduğu bu günlerde birçok takipçisi bulunan şüphelinin herkesin görebileceği şekilde hareket ve cinsel taciz içeren paylaşımlarda bulunması kamuoyu vicdanını ziyadesiyle rahatsız etmiştir. Kerimcanın hareketleri Türk toplumunun ahlak yapısına aykırıdır. Bizim gibi herkesi Kerimcanın paylaşımına tepki göstermeye davet ediyoruz. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, dilekçenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi için suç duyusunda bulunduk. Sulh Ceza Hakimliğinden de hesabının kaldırılması için müracaatımızı yapacağız" dedi.

Sosyal medyanın günümüzde ulaştığı inanılmaz boyutlar beraberinde kontrolsüz, illegal ve kötü alışkanlıklara özendirici paylaşımları da beraberinde getiriyor. Sözde fenomen sapıklar, kendilerini takip eden gençleri uyuşturucu, fuhuş ve pedofiliye özendiriyor..

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