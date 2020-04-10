BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ İŞARET ETTİ

Serengil, olayın planlı bir şekilde organize edildiğini iddia ederek, "Gulnoza Mamatova daha evdeyken 'sizi her yere şikayet edeceğim, sizi rezil edeceğim. Basına bildireceğim' dedi. Daha sonra yaptığım araştırmada, Gülnaz Hanım'ın, maaşı yatırmamız için verdiği hesap numarasının boşanma sürecinde olduğum eşim Yaşar İpek'in yakın arkadaşının eşine ait olduğunu tespit ettik. Olayın olduğu akşam eşimin arkadaşı avukatımı aradı ve Mamatova hakkında şikâyetçi olmamamız için tehditvari konuştu" dedi.

SERENGİL DE ŞİKAYETÇİ OLDU

İzin tartışması nedeniyle Mamatova'nın kendisine hakaret ettiğini savunan Serengil, "Eve gelen insanların yanında sanatçı kişiliğimi kötüye yorumlatmak amacıyla bu şekilde rezillik çıkararak bu olayı kurgulamıştır. Kendisinin başkaları tarafından yönlendirildiğini düşünüyorum. Ben de Gulnoza ve onunla işbirliği yapanlardan şikayetçiyim" dedi.

Serengil, evi dezenfekte edildiği için evde durmak istemediğini, bu nedenle araca bindiğini söyledi. Serengil, Mamatova tarafından öne sürülen iddiaların hiçbirini yapmadığını ifade etti.