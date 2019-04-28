Sosyal medyanın günümüzde ulaştığı inanılmaz boyutlar beraberinde kontrolsüz, illegal ve kötü alışkanlıklara özendirici paylaşımları da beraberinde getiriyor. Sözde fenomen sapıklar, kendilerini takip eden gençleri uyuşturucu, fuhuş ve pedofiliye özendiriyor.

SKANDALLARA İMZA ATAN SÖZDE FENOMENLER MEDYA TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

Sosyal medyanın sözde özgür oluşundan istifade eden "fenomenler" , bu özgürlüğü Türk gençliğini zehirlemek, aile yapısını bozmak, uyuşturucuya özendirmek adına kullanıyorlar. Ne yazık ki bu sözde fenomenler reklamcılar, ajanslar ve medya tarafından destekleniyor.

KERİMCAN DURMAZ SKANDALI

Eşcinsel Kerimcan Durmaz yaptığı tüm paylaşımlarla gençlere kötü örnek olmaya devam ediyor. Durmaz'ın son dkandalı ise bardağı taşıran son damla oldu.

Sözde fenomen Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından cinsel organını paylaştı. Gündeme bomba gibi düşen görüntüler kısa süre içinde Kerimcan Durmaz tarafından silindi.

TOPLUMA KÖTÜ ÖRNEK OLUYORLAR

Ne yazık ki Durmaz gibi sözde fenomenler, sapık ruhlu şahıslar, gençleri de sapık alışkanlıklara "çağdaşlık, özgürlük ve laiklik" adı altında özendiriyor ve toplumun ahlakını bozuyor.