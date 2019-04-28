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  • 28.04.2019 20:48
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 20:52

Sözde fenomen 'dan büyük skandal!

fenomeni” olarak bilinen, paylaşımları milyonlarca gence ulaşan şahıslar son günlerde imza attıkları skandallarla hem kötü örnek oluyor hem de tepkileri üzerine çekiyor! Bu sözde fenomenlerden birisi de eşcinsel ... Sözde 'fenomen' büyük bir skandala imza attı ve paylaştı! Durmaz'ın bu seviyesiz paylaşımı ise tepkilere neden oldu.

Sözde fenomen Kerimcan Durmaz'dan büyük skandal!

nın günümüzde ulaştığı inanılmaz boyutlar beraberinde kontrolsüz, illegal ve kötü alışkanlıklara özendirici paylaşımları da beraberinde getiriyor. Sözde fenomen sapıklar, kendilerini takip eden gençleri , fuhuş ve pedofiliye özendiriyor.

SKANDALLARA İMZA ATAN SÖZDE FENOMENLER MEDYA TARAFINDAN DESTEKLENİYOR
Sosyal medyanın sözde özgür oluşundan istifade eden "fenomenler" , bu özgürlüğü Türk gençliğini zehirlemek, aile yapısını bozmak, uyuşturucuya özendirmek adına kullanıyorlar. Ne yazık ki bu sözde fenomenler reklamcılar, ajanslar ve medya tarafından destekleniyor.

KERİMCAN DURMAZ SKANDALI
Eşcinsel yaptığı tüm paylaşımlarla gençlere kötü örnek olmaya devam ediyor. Durmaz'ın son dkandalı ise bardağı taşıran son damla oldu.

Sözde fenomen , Instagram hesabından paylaştı. Gündeme bomba gibi düşen görüntüler kısa süre içinde Kerimcan Durmaz tarafından silindi.

TOPLUMA KÖTÜ ÖRNEK OLUYORLAR
Ne yazık ki Durmaz gibi sözde fenomenler, sapık ruhlu şahıslar, gençleri de sapık alışkanlıklara "çağdaşlık, özgürlük ve laiklik" adı altında özendiriyor ve toplumun ahlakını bozuyor.

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