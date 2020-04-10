Ali Atay ile 2019'da nikah masasına oturan ve aynı yıl kasım ayında bebeği Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncu, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan Kaya, samimi açıklamalarda bulundu. Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle kendisini evde karantinaya alan Kaya, konu ile ilgili şunları söyledi...

"ŞÜKREDİYORUM"

Ben lohusalık nedeniyle 40 gün falan dışarı çıkmadığım için çok alışkın durumdayım evde kalmaya, benim için çok bir şey değişmedi. Doğumdan sonra bir ay falan dışarı çıkabildim. Koronavirüs adı duyulduğunda direkt eve kapattım kendimi. Yaklaşık 22, 23 gündür evdeyim. Ben şikayet etmiyorum bu süreçte, evde kalabilme lüksüne sahip olduğum için şükrediyorum sadece.

Annelik deneyimleriyle de ilgili konuşan Kaya:

Ben anne olmaya çok hazırmışım, hep birlikte bunu gördük. Doğdu kucağıma verdiler, ben profesyonelim sanki üçüncü çocuğu doğurmuşum gibi davranıyordum. Annemi ve eşim Ali'yi sakinleştiriyordum, 'Bu çocuk ağlayacak, sakin olun' diye. Çok profesyonel anne çıktım, neden öyle oldu bilmiyorum. Ben çok sevdim anneliği. Daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı.

HEMEN İKİNCİ ÇOCUK GELEBİLİR

Anneliği sevdiğini söyleyen Kaya ikinci bebek müjdesini de verdi. "Bir tane daha olabilir. Hemen iki de gelebilir, çok rahat ilerliyorum. Herhalde genç annelik durumu bu. Telaş da yapmadım hiç. Çocuk ağlamaya başladığında gerilmiyorum. Ben bayağı sevdim. Bir şeyi o kadar sevebiliyor olmak çok tuhaf. Dün güldü bana, sevgiden ağladım. Onun dışında alışık çıktım ben. Çok eğlenceli bir durum. Dört köpeğimiz, iki de kedimiz var. Biz zaten kalabalık bir aileyiz. Ben galiba bir şeyleri büyütmeyi seviyorum.

Şimdi de bitkileri büyütmeye başladım. 'Karantinada neler yapıyorsun?' diye sorarsan şimdi bitkilerle ilgilenmeye başladım. Anlamaya çalışıyorum. Bu konuda annemden destek alıyorum."

KIVANÇ TATLITUĞ VE ÇAĞATAY ULUSOY İTİRAFI

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında konuşan Hazal Kaya, "Bu güne kadar en keyif alarak çalıştığın rol partnerin kimdi?" sorusuna "Kıvanç Tatlıtuğ" yanıtını verdi.

Kaya "Kıvanç'tan çok şey öğrendim. Ona abim gibi saygı duyuyorum." diye konuştu.

Hazal Kaya, en anlaşamadığı ve en çok kavga ettiği partnerinin ise Çağatay Ulusoy olduğunu belirtti. Kaya, "Gerçi o zamanlar Çağatay da ben de küçüktük, belki ondandır" dedi.