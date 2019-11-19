Son dakika: Hazal Kaya - Ali Atay çiftinin oğlu Fikret Ali'den ilk kare! İşte ünlülerin doğum fotoğrafları

Hazal Kaya geçtiğimiz Şubat ayında 5 yıllık sevgilisi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine girdi. Hazal Kaya - Ali Atay çiftinin görkemli düğünü günlerce konuşuldu. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde hamile fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Kaya, paylaşımına, "Onlar bizi çekmeden ben paylaşayım dedim. Tanıştırayım; Fikret Ali" notunu düşmüştü. Hazal Kaya ile Ali Atay'dan dün müjdeli haber geldi. Çiftin ilk oğulları Fikret Ali, özel bir hastanede dünyaya geldi. Kaya ve Atay oğullarına "Fikret Ali" ismini verdi. Saat 13:52'de dünyaya gözlerini açan Fikret Ali, 2.68 kg, 46.5 cm doğdu. Doğumda Ali Atay eşi Hazal Kaya'yı yalnız bırakmadı. Son olarak çiftten oğullarıyla ilk kare de geldi. İşte Hazal Kaya'nın oğlu ve ünlülerin doğum fotoğrafları...

19.11.2019 16:29 - Son Güncelleme: 19.11.2019 16:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





