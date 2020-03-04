Hazal Kaya ve Ali Atay oğulları Fikret Ali için 'ev'leniyor! Tam 4 milyon TL...
Geçtiğimiz yıl hayatlarını birleştiren ve 2019 Kasım ayında ilk çocukları Fikret Ali'yi kucaklarına alan Ali Atay ve Hazal Kaya çifti 'ev'lenmeye karar verdi. Yeni bir ev alma kararı veren çiftin, ayırdıkları bütçe ise 4 milyon lira. Hazal Kaya ve Ali Atay'ın evleri dudak uçuklatan cinsten. İşte başta Hazal Kaya ve Ali Atay olmak üzere ünlülerin evleri...
04.03.2020 11:56
- Son Güncelleme: 04.03.2020 12:08
Geçtiğimiz Kasım ayında ilk çocukları Fikret Ali'yi kucaklarına alan Hazal Kaya ve Ali Atay çifti 'ev'lenmeye karar verdi.
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Sabah'ın haberine göre; Hazal Kaya ile "Süper kahramanım" dediği 5 yıllık aşkı Ali Atay, artık 'ev'lenmek istiyor.
Hazal Kaya, evlilik kararıyla birlikte kiracı olduğu evinden çıkıp Ali Atay'ın Zekeriyaköy'deki kiralık villasına taşınmıştı. Taşınır taşınmaz da ilk yaptığı, bir odayı Kasım ayında kucaklarına aldıkları oğulları Fikret Ali'nin odasına çevirmek için dekoratör çağırmak olmuştu.
Hazal Kaya, hem kiradan kurtulmak, hem de yaşadığı evi gönlüne göre dekore etmek istediği için kendi evi olsun istiyor.
Yeni yuvaları için 4 milyon lira bütçe ayıran ve Zekeriyaköy'deki bütün emlakçılara haber salan çift, şimdiye kadar birkaç ev gezmiş ama henüz gönüllerine göre bir ev bulamamış.