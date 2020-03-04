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Hazal Kaya ve Ali Atay oğulları Fikret Ali için 'ev'leniyor! Tam 4 milyon TL...

Geçtiğimiz yıl hayatlarını birleştiren ve 2019 Kasım ayında ilk çocukları Fikret Ali'yi kucaklarına alan Ali Atay ve Hazal Kaya çifti 'ev'lenmeye karar verdi. Yeni bir ev alma kararı veren çiftin, ayırdıkları bütçe ise 4 milyon lira. Hazal Kaya ve Ali Atay'ın evleri dudak uçuklatan cinsten. İşte başta Hazal Kaya ve Ali Atay olmak üzere ünlülerin evleri...

04.03.2020 11:56 - Son Güncelleme: 04.03.2020 12:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





