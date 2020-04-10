Gelinim Mutfakta kim elendi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Hafta içi her gün saat 12.30'dan itibaren Kanal D ekranlarında izleyiciler tarafından merakla izlenen Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın final heyecanı yaşandı. Bugün Gelinim Mutfakta haftanın final bölümünde birincinin hangi isim olduğu ve yarışmaya hangi ismin veda ettiği merak ediliyor. İşte programın final bölümüne dair detaylar
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Haftanın final bölümünde gelinler yarıştı, kayınvalideler yemekleri puanladı. Elenen isim henüz belli olmadı. İsim açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'da birinci olan isim henüz belli olmadı. İsim açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.
GEÇEN HAFTA GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta geçen haftanın birincisi haftanın en yüksek puanını alan Yağnur oldu. Yağnur 5 bileziğin sahibi oldu.
GEÇEN HAFTAKİ GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Yağnur – 67
Hatice – 58
Neslihan – 57
Yağmur – 52
GEÇEN HAFTA GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?
Yarışmaya geçen hafta veda eden gelin ise en düşük puanı alan Yağmur oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.