Gelinim Mutfakta kim elendi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Hafta içi her gün saat 12.30'dan itibaren Kanal D ekranlarında izleyiciler tarafından merakla izlenen Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın final heyecanı yaşandı. Bugün Gelinim Mutfakta haftanın final bölümünde birincinin hangi isim olduğu ve yarışmaya hangi ismin veda ettiği merak ediliyor. İşte programın final bölümüne dair detaylar

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftanın final bölümünde gelinler yarıştı, kayınvalideler yemekleri puanladı. Elenen isim henüz belli olmadı. İsim açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.