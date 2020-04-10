Kocası Harun Dalgıç, Selvi Aslan adında bir kadına kaçtı, 37 yaşındaki Havva eşi Harun'a Esra Erol'da canlı yayınında seslendi! 37 yıllık evliliğinde defalarca aldatıldığını belirten Havva Hanım, "Kocam Harun'un eve dönmesini istiyorum" dedi, kızı Sibel ise "Babamın yüzünü bile görmek istemiyorum." 4 çocuk babası Harun Dalgıç'a kızı Sibel'den sitem dolu sözler! Atv'nin başarılı programı Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı yayınla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

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Uğur Uyanık, 2 yaşındaki çocuk için neden eşi Yeter Uyanık'tan DNA testi istedi? Herkesi şoke edecek iddia! Konuşulmayanlar konuşulacak, son sözler stüdyoda söylenecek! Karı - Koca son kez kozlarını paylaşıyor! Kavganın nedeni Yeter'in babasından kalan miras mı? Büyük kavgada son durum ne? Uğur Uyanık'ın son hamlesi şoke edecek!

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Uğur Bey, "9 yıllık eşim Yeter, bir yaşındaki kızımızı da alıp Ercan Ediz'e kaçtı!" iddiasıyla başarılı televizyoncu Esra Erol'dan ve ekibinden yardım istedi. Eşi tarafından defalarca ihanete uğradığını öne süren Uğur Uyanık, bitmiş bir insanım desem yeridir, dedi. Üzüntüsünü dile getiren Uğur Bey: "Onu sevmek benim için ateşti, yanacağımı bile bile sevdim!"

"Çok hatalar yaptı ben affettim!"

Eşi Yeter Uyanık'ın evli olan Ercan Ediz ile kaçtığını belirten Uğur Bey daha önce de defalarca ihanete uğradığını söyledi. Eşinin hamileyken bile kendisini aldattığını öne süren Uyanık, çocuklarının velayetini alıp boşanmak istiyorum, dedi.

Yeter Uyanık'tan akılalmaz iddialar!

Uğur Bey'in kendisine şiddet uyguladığını belirten Yeter Uyanık, boşanmak için eşine 250.000 değerindeki evi verdiğini söyledi. Eşinin bu delilleri yok ettiğini anlatan Yeter Hanım, artık olayın yargı yoluyla çözüleceğini belirtti. Yeter Hanım, defalarca kadın sığınma evine gittiğini dile getirdi. Uyanık çifti canlı yayında karşılıklı suçlamalarda bulundu.

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Merve Şahin, 13 Kasım sabahı bir anda ortadan kayboldu! Esra Erol'da canlı yayınına katılan Tolga, ablası Merve Şahin'le ilgili son dakika gelişmesi ile şoke oldu! Esra Erol, Merve Şahin'in Edirne'de "Güneş Kerim" adında bir erkek çocuk dünyaya getirdiği bilgisini paylaştı! 6 yaşındaki bir evladını da annesine bırakıp giden Merve'nin yeni bebeği Güneş Kerim'in kimliğinde ise baba adı olarak Sinan Aral yazıyor! Türkiye bu kavuşmayı konuşacak! Tolga'nın 5 aydır görmediği ablası Merve Şahin'i Esra Erol buldu! Tolga, ablası Merve'ye ve hiç bilmediği yeğenine Esra Erol'da canlı yayınında kavuşacak!

Hepsi ve daha fazlası 10 Nisan Atv Esra Erol'da canlı yayınında!