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    • Magazin
    • 10.04.2020 17:18
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    • 10.04.2020 17:18
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    oyuncuları kimler? , konusu nedir?

    Beyaz perdede büyük bir ilgiyle izlenen filmi bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmde aşk, kahkaha ve macera dolu yolculukta Onur ve Şeref’i bekleyen ilginç hikayeler anlatılıyor. Filmi ekranları başında seyreden izleyiciler kimler sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, , konusu nedir? İşte merak edilenler...

    Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi? İşte oyuncuları

    Vizyona girdiği tarihte dikkatleri üzerine çeken filmi Yol Arkadaşım 2 bu akşam Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmin önceki serisini izleyen izleyiciler büyük bir merakla Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncularıyla ilgili araştırmaya yapmaya başladı. Peki, Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi? İşte Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları ve konusu

    YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI

    İbrahim Büyükak (Şeref)
    Oğuzhan Koç (Onur)
    Ezgi Eyüboğlu (Çilek)
    Dilber Ay (Muzaffer Usta)
    Olgun Toker (Selim)

    Kadir Polatçı (Nevzat)
    Bahar Şahin (Cemre)
    Aycan Koptur (Ayşen)
    Kıvanç Baran Arslan (Veli)
    Tamer Levent (Şükran)
    Ülkü Duru (Gülümser)

    YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU

    Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "Yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez.

    Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir.

    YOL ARKADAŞIM 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

    İstanbul'da çekimleri başlayan filmin çekimlerine İstanbul-Ayvalık yolu üzerinde devam edildi.

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