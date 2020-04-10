Hercai bugün neden yok? Cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Hercai dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin bu akşam ATV yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Hercai dizisi bu akşam var mı sorusunu getirdi. Bu kapsamda izleyiciler merakla Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenler...

HERCAİ NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizilerin çekimlerine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verildi. Hercai dizisinin yeni bölümü yerine Kardeş Payı 3. ve 4. bölümü izleyicisiyle buluşacak. ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin yeni bölüm tarihi ATV tarafından açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.