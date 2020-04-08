Kuruluş Osman bu akşam var mı? 8 Nisan ATV yayın akışı Kuruluş Osman yeni bölüm var mı? Kuruluş Osman 18. yeni bölüm ne zaman? Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman bu akşam var mı sorusu gündem oldu. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Dizinin son bölümünde; Moğol – Bizans ittifakına engel olmak için Osman Bey harekete geçmiş ve yeni plan kurmuştu.
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?
8 Nisan ATV yayın akışında Kuruluş Osman'ın yeni bölümü yer almıyor. Kuruluş Osman 18. yeni bölüm yerine ATV'de bu akşam "Malefiz" isimli yabancı sinema yayınlanacak.
KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran Corona virüs salgını nedeniyle, dizi setlerinin çekimlerine ara verildi. Bu nedenle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Cihan yeniden nizama kavuşacak! Bu millet Allah'ın izniyle şeytanın ordusunu tarumar edecek!"
Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?
DÜNDAR BEY'İN OĞLUNA VEDASI
Zöhre Hatun'un oğlu Batur'un naaşını da yanında getirmesiyle Dündar oğluyla vedalaşma fırsatı buldu.
Oğlunun katilinin Alişar Bey olduğunu bilmeyen Dündar, gözyaşlarına boğulurken "Benim aslan oğlum, can parçam, evladım! Yakışır mı sana kara toprak! Yakışır mı gencecikken solup gitmek? Bunu edenlere hesabını soracam Baturum! Gözün arkada kalmasın! Sana kıyanların yanına bırakmayacağım! Acımı evladımla beraber toprağa gömeceğim. Öfkemse tasmalı itimdir, her adımda yanımda gezdireceğim! Gayrı karşılarında başka bir Dündar vardır artık. Hepsini, böcek gibi tek tek ezeceğim!" sözleriyle intikam yemini etti.
"Sana şerefli bir ölüm vadediyorum Balgay!"
Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur.
OSMAN BEY, DÜNDAR BEY'E BEDEL ÖDETİYOR
Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak?
BALGAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?
Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?
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