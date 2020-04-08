Kuruluş Osman bu akşam var mı? 8 Nisan ATV yayın akışı Kuruluş Osman yeni bölüm var mı? Kuruluş Osman 18. yeni bölüm ne zaman? Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman bu akşam var mı sorusu gündem oldu. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Dizinin son bölümünde; Moğol – Bizans ittifakına engel olmak için Osman Bey harekete geçmiş ve yeni plan kurmuştu.