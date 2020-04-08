Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı sosyal medyayı salladı! İşte Fahriye Evcen'in kız kardeşi

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Doğum sonrası kilolu fotoğrafları çekilen, kısa sürede eski formuna dönerek herkesi şaşırtan ünlü oyuncunun kardeşini görünce gözlerine inanamadı. İşte ünlülerin muhtemelen bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşleri.