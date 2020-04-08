Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman geçen hafta çarşamba günü 17. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Son bölümde Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilmek için harekete geçti. Oğlu Batur'u Osman'ın öldürdüğünü zanneden Dündar Bey ise Osman Bey'e karşı yeni bir plan kurdu. Bölümün sona ermesinin ardından Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Cihan yeniden nizama kavuşacak! Bu millet Allah'ın izniyle şeytanın ordusunu tarumar edecek!"

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?