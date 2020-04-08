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    • Magazin
    • 08.04.2020 15:42
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    • 08.04.2020 15:42
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    18. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Dündar'a karşı Balgay ve Osman sırt sırta veriyor!

    ATV ekranlarında büyük bir beğeniyle takip edilen ve her hafta milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyip reyting rekortmeni kıran dizisinin son bölümünde Balgay ve Osman Bey'in ittifakı çok konuşuldu. Osman Bey ve Balgay arasında, Alişar ve Dündar Bey'e karşı ittifakın adımları atıldı. Bölümün son bulmasıyla birlikte . bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

    Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayında mı?

    Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman geçen hafta çarşamba günü 17. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Son bölümde Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilmek için harekete geçti. Oğlu Batur'u Osman'ın öldürdüğünü zanneden Dündar Bey ise Osman Bey'e karşı yeni bir plan kurdu. Bölümün sona ermesinin ardından Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Cihan yeniden nizama kavuşacak! Bu millet Allah'ın izniyle şeytanın ordusunu tarumar edecek!"

    Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?

    DÜNDAR BEY'İN OĞLUNA VEDASI

    Zöhre Hatun'un oğlu Batur'un naaşını da yanında getirmesiyle Dündar oğluyla vedalaşma fırsatı buldu.

    Oğlunun katilinin Alişar Bey olduğunu bilmeyen Dündar, gözyaşlarına boğulurken "Benim aslan oğlum, can parçam, evladım! Yakışır mı sana kara toprak! Yakışır mı gencecikken solup gitmek? Bunu edenlere hesabını soracam Baturum! Gözün arkada kalmasın! Sana kıyanların yanına bırakmayacağım! Acımı evladımla beraber toprağa gömeceğim. Öfkemse tasmalı itimdir, her adımda yanımda gezdireceğim! Gayrı karşılarında başka bir Dündar vardır artık. Hepsini, böcek gibi tek tek ezeceğim!" sözleriyle intikam yemini etti.

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Sana şerefli bir ölüm vadediyorum Balgay!"

    Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur.

    OSMAN BEY, DÜNDAR BEY'E BEDEL ÖDETİYOR

    Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak?

    BALGAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?

    Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?

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