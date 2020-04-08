La Casa de Papel 5. sezon çıkacak mı? La Casa de Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından izlenen ve ülkemizde de çok sevilen La Casa de Papel 4. sezonuyla Netflix'te yayınlandı. Sosyal medyada trendlerden düşmeyen dizinin sezon finalinin ardından birçok soru akıllarda kaldı. Bu nedenle dizinin 5. sezonunun çekilip çekilmeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki, La Casa de Papel 5. sezon çıkacak mı?
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON ÇIKACAK MI?
Dizinin 5. sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz açıklanmadı. Dizinin yeni sezonuyla ilgili açıklamalar geldiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
Çekimlerin devam edilmesi kararının alınması halinde, dizinin 2021 yılının sonları ve 2022 yılının ilk aylarına kadar izleyiciyle buluşmayacağı söylenebilir.
LA CASA DE PAPEL KONUSU NE?
Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler. Fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.
RAQUEL'DEN ÜZEN HABER GELDİ!
Dizinin müfettişi Raquel'i canlandıran Itziar Ituno, geçtiğimiz günlerde corona virüse yakalandığını açıklamıştı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kendini izole eden oyuncunun yeni bölümde yer alıp almayacağı merak ediliyor.
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