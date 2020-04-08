Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız hakkında şoke eden gerçek! Meğer oğlu da kendisi gibi...
Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebalı karakterine can veren Seda Yıldız hakkındaki bu gerçek hayranlarını şaşırttı. Kuruluş Osman dizisinde başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine toplayan Seda Yıldız, dizideki performansı ve Osman Bey'e verdiği öğütlerle dikkat çekiyor. Atv'de ekrana gelen ve çarşamba akşamları reyting rekorlarını alt üst eden Kuruluş Osman'da Osman Gazi, Bamsı ve Şeyh Edebalı izleyici tarafından en çok ilgi gören karakterler. Dizinin izleyicileri Şeyh Edebalı'nın gerçek hayatını merak etti ve öğrendikleri gerçek karşısında şoke oldu. Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da babası gibi oyuncu!
Kuruluş Osman'daki Şeyh Edebalı karakterine hayat veren Seda Yıldız'ın oğlunun oyuncu Doğaç Yıldız olduğunu öğrenenler şoke oldu. Atv ekranlarında Çarşamba günleri zirvenin gediklisi olan Kuruluş Osman 8. son bölüm ile yine milyonları ekran başına kilitledi. Dizide Şeyh Edebalı karakteri ile Seda Yıldız dikkat çekti. Osman Bey'e verdiği öğütle gecenin en çok konuşulan ismi olan Şeyh Edebalı'nın gerçek hayatı merak konusu oldu. Seda Yıldız'ın ailesini gören Kuruluş Osman izleyicileri çok şaşırdı. Çünkü Şeyh Edebalı'nın oğlu da herkesin yakından tanıdığı bir oyuncu çıktı... İşte ünlülerin çocukları...