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Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız hakkında şoke eden gerçek! Meğer oğlu da kendisi gibi...

Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebalı karakterine can veren Seda Yıldız hakkındaki bu gerçek hayranlarını şaşırttı. Kuruluş Osman dizisinde başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine toplayan Seda Yıldız, dizideki performansı ve Osman Bey'e verdiği öğütlerle dikkat çekiyor. Atv'de ekrana gelen ve çarşamba akşamları reyting rekorlarını alt üst eden Kuruluş Osman'da Osman Gazi, Bamsı ve Şeyh Edebalı izleyici tarafından en çok ilgi gören karakterler. Dizinin izleyicileri Şeyh Edebalı'nın gerçek hayatını merak etti ve öğrendikleri gerçek karşısında şoke oldu. Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da babası gibi oyuncu!

08.04.2020 08:34 - Son Güncelleme: 08.04.2020 08:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





