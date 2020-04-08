20 yaşındaki Aleyna Göven 15 Ocak'tan bu yana kayıp! Çaresiz anne Esra Erol ve ekibinden yardım istiyor! İddialar kan dondurdu! Bugün büyük gün! Yeter Uyanık ve eşi Uğur Uyanık Esra Erol'da canlı yayınında kozlarını paylaşıyor! Yeter Uyanık'ın iddiaları herkesi şoke edecek! 5 ayır kayıp olan ablasını aramak için canlı yayına katıldı, gerçeklerle şoke oldu! Bugün ikinci büyük şok yaşanacak! Tolga'nın kayıp ablası Merve Şahin Esra Erol ekibine hangi mesajı yolladı?

ATV CANLI YAYIN

ATV canlı yayınında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Esra Erol; sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Ocak'ta 4 yaşındaki kızı Ecrin ile kayıplara karışan Hülya nerede? Hepsi ve daha fazlası 8 Nisan Çarşamba Esra Erol'da canlı yayınında!

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 8 NİSAN ÇARŞAMBA - TIKLA

UĞUR UYANIK'IN İSYANI!

Uğur Uyanık, eşi Yeter Uyanık'ın kendisine ihanet ettiği iddiasıyla Esra Erol'da programına başvurdu ve boşanmak istediğini söyledi. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Uğur Bey: "9 yıllık eşim Yeter, bir yaşındaki kızımızı da alıp Ercan Ediz'e kaçtı!" iddiasıyla başarılı televizyoncu Esra Erol'dan ve ekibinden yardım istedi. Eşi tarafından defalarca ihanete uğradığını öne süren Uğur Uyanık, bitmiş bir insanım desem yeridir, dedi. Üzüntüsünü dile getiren Uğur Bey: "Onu sevmek benim için ateşti, yanacağımı bile bile sevdim!"

"Çok hatalar yaptı ben affettim!"

Eşi Yeter Uyanık'ın evli olan Ercan Ediz ile kaçtığını belirten Uğur Bey daha önce de defalarca ihanete uğradığını söyledi. Eşinin hamileyken bile kendisini aldattığını öne süren Uyanık, çocuklarının velayetini alıp boşanmak istiyorum, dedi.

Yeter Uyanık'tan akılalmaz iddialar!

Uğur Bey'in kendisine şiddet uyguladığını belirten Yeter Uyanık, boşanmak için eşine 250.000 değerindeki evi verdiğini söyledi. Eşinin bu delilleri yok ettiğini anlatan Yeter Hanım, artık olayın yargı yoluyla çözüleceğini belirtti. Yeter Hanım, defalarca kadın sığınma evine gittiğini dile getirdi. Uyanık çifti canlı yayında karşılıklı suçlamalarda bulundu.

MERVE ŞAHİN OLAYI NEDİR?

Edirne'de yaşayan Merve Şahin, 13 Kasım sabahı bir anda ortadan kayboldu! Esra Erol'da canlı yayınına katılan Tolga, ablası Merve Şahin'le ilgili son dakika gelişmesi ile şoke oldu! Esra Erol, Merve Şahin'in Edirne'de "Güneş Kerim" adında bir erkek çocuk dünyaya getirdiği bilgisini paylaştı! 6 yaşındaki bir evladını da annesine bırakıp giden Merve'nin yeni bebeği Güneş Kerim'in kimliğinde ise baba adı olarak Sinan Aral yazıyor!