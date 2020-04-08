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    • Magazin
    • 08.04.2020 17:19
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    • 08.04.2020 17:19
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    bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanır? 8 Nisan TV8 yayın akışı

    bugün var mı? TV 8 ekranlarında çarşamba günleri izleyicisiyle buluşan ve sevilerek takip edilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akşam kanalın yayın akışında yer almıyor. Dizinin hayranları bu nedenle akşam saatlerinden itibaren sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle ne zaman yayınlanacak sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. İşte 8 Nisan TV 8 yayın akışı

    Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok?

    Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrollerinde Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer alıyor. Dizide, zorlu hayatın içinde birbirine tutunmaya çalışan iki aşığı gözler önüne seriyor. Tutunamayanlar dizisinin yayınlanan son bölümünde heyecanlı dakikalar yaşanmıştı. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

    DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Dizilerin çekimlerine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verildi. TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölüm tarihi TV 8 tarafından açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    8 NİSAN TV8 YAYIN AKIŞI

    09:30 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler

    12:30 Survivor Panorama / Canlı

    15:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

    20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

    DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

    Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkıyor. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

    "GERÇEK BİR HAYAT HİKAYESİ"

    Mehdi'nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep'in aklında bazı soru işaretleri vardır. Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bırakır. Emine, Faruk'la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünür. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıkar. Zeynep, aşkı ve vicdanı arasında sıkışıp kalır.

    İNSAN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

    "Doğduğun ev kaderinmiş.
    Kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş"

    Doğduğun Ev Kaderindir, "kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya" ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

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