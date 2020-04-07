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    • Magazin
    • 07.04.2020 15:20
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    • 07.04.2020 15:38
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    vasiyetini açıkladı! Çocuğu olmadığı için tüm gayrimenkullerini...

    Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan ancak kısa bir süre sonra ayrılık kararı alan , koronavirüs şüphesiyle geçtiğimiz günlerde hastaneye gitmişti. Test sonuçları negatif çıkan Ortaç, vasiyetini sosyal medya hesabından açıkladı.

    Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!

    5 sene evli kaldığı İrlandalı model Chloe Loughnan ile geçtiğimiz yıl evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı , geçtiğimiz aylarda genç şarkıcı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Fakat geçen günlerde Instagram hesabından ayrıldıklarını duyurdu.

    Korona virüs şüphesiyle gittiği hastanede test yaptırdığını ve testin negatif çıktığını söyleyen ünlü popçu, sosyal medya hesabından attığı story ile Seçil Gür'den ayrıldıklarını duyurdu. Önceki akşam evinde canlı yayın yapan Ortaç, sevenlerine vasiyetini açıkladı.

    "YEĞENLERİME VE ÇALIŞANLARIMA BAKIYORUM"

    Instagram üzerinden hayranlarıyla canlı sohbet gerçekleştiren popçu, çocuğu olmadığı için üzerine kayıtlı olan evlerini yeğenlerine ve çalışanlarına bırakacağını dile getirdi.

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