5 sene evli kaldığı İrlandalı model Chloe Loughnan ile geçtiğimiz yıl evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda genç şarkıcı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Fakat geçen günlerde Instagram hesabından ayrıldıklarını duyurdu.

Korona virüs şüphesiyle gittiği hastanede test yaptırdığını ve testin negatif çıktığını söyleyen ünlü popçu, sosyal medya hesabından attığı story ile Seçil Gür'den ayrıldıklarını duyurdu. Önceki akşam evinde canlı yayın yapan Ortaç, sevenlerine vasiyetini açıkladı.

"YEĞENLERİME VE ÇALIŞANLARIMA BAKIYORUM"

Instagram üzerinden hayranlarıyla canlı sohbet gerçekleştiren popçu, çocuğu olmadığı için üzerine kayıtlı olan evlerini yeğenlerine ve çalışanlarına bırakacağını dile getirdi.