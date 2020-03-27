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Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür'den neden ayrıldı? 'Serdar'a dokundu'

Serdar Ortaç koronavirüs şüphesi ile hastaneye gidip koronavirüs testi yaptırmış ve sonucunun negatif çıkmasıyla hayranlarını sevindirmişti. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde kendisini kötü hissederek hastaneye giden Ortaç, Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştığı videoda "Hastaneye yalnız gidiyorum" demiş ve birkaç saat sonra sevgilisi Seçil Gür'den ayrıldığını yine sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Peki Serdar Ortaç ile Seçil Gür neden ayrıldı? Seçil Gür'ün iddiasına göre ayrılığı o da sosyal medyadan öğrenmişti. Peki Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür'den neden ayrıldı? İşte detaylar...

27.03.2020 14:15 - Son Güncelleme: 27.03.2020 14:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





