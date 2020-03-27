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Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür'den neden ayrıldı? 'Serdar'a dokundu'

Serdar Ortaç koronavirüs şüphesi ile hastaneye gidip koronavirüs testi yaptırmış ve sonucunun negatif çıkmasıyla hayranlarını sevindirmişti. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde kendisini kötü hissederek hastaneye giden Ortaç, Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştığı videoda "Hastaneye yalnız gidiyorum" demiş ve birkaç saat sonra sevgilisi Seçil Gür'den ayrıldığını yine sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Peki Serdar Ortaç ile Seçil Gür neden ayrıldı? Seçil Gür'ün iddiasına göre ayrılığı o da sosyal medyadan öğrenmişti. Peki Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür'den neden ayrıldı? İşte detaylar...

27.03.2020 14:15 - Son Güncelleme: 27.03.2020 14:57
Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür'den neden ayrıldı? 'Serdar'a dokundu'

Serdar Ortaç, geçtiğimiz sabah kendisini kötü hissederek hastaneye gitmiş ve koronavirüs testi yaptırmıştı. Sonucun negatif çıkmasının ardından evine dönen Ortaç, birkaç saat sonra sosyal medya hesabından meslektaşı Seçil Gür ile ilişkisinin bittiğini duyurmuştu. Peki Serdar Otaç ile Seçil Gür neden ayrıldı? Ortaç, biten ilişkisinin ardından ilk kez Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuştu.

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Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür'den neden ayrıldı? 'Serdar'a dokundu'

Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra şarkıcı Seçil Gür'le aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç'ın ilişkisi 1,5 ay sürdü. '2. Sayfa' programına bağlanan Serdar Ortaç, biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu...

Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür'den neden ayrıldı? 'Serdar'a dokundu'

"Yok, anlaşamadık bitmesi gerekiyordu. Seçil ayrılığı story'den öğrendim demiş. Ben story'e evet anlaşamadığımızı yazdım. Asla kötü günümde yalnız bırakmadı."

Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür'den neden ayrıldı? 'Serdar'a dokundu'

"Ben hastaneye sabah ateşlenip tek başıma taksiyle gittim, herkes uyuyordu. Yanımda kimse yoktu, Seçil de yoktu. Seçil zaten bende değildi o gün."

Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür'den neden ayrıldı? 'Serdar'a dokundu'

"Kıskandırma projesi değil. Eski eşimi neden kıskandırayım. Her şeyi unuttum, kendimi düşünüyorum."

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