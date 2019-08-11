Serdar Ortaç'ın boşanma nedeni hakkında şok iddia! İşte herkesin merak ettiği boşanmanın perde arkası...
Serdar Ortaç ve İrlandalı manken Chloe Loughnan'la ilgili ayrılık dedikoduları doğru çıktı. Çift, 5 yıllık evliliklerini geçen Perşembe günü ani bir kararla sonlandırdı. Chloe Loughnan'ın duruşmadan 1 gün önce boşanacağını öğrendiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşerken, Serdar Ortaç'ın boşanma nedeni merak ediliyordu. İşte Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'dan boşanmak istemesinin nedeni...
11.08.2019 11:40
- Son Güncelleme: 11.08.2019 11:40
MAĞDUR ETMEMEK İÇİN EV VE ARABA VERDİ
Anlaşmalı olarak boşanan çiftten Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a nafaka ödeyeceği de gelen bilgiler arasında. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Serdar Ortaç beş yıl evli kaldığı Chloe'yi mağdur etmemek için ilk olarak bir otomobil ve bir ev verdi.
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