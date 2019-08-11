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Serdar Ortaç'ın boşanma nedeni hakkında şok iddia! İşte herkesin merak ettiği boşanmanın perde arkası...

Serdar Ortaç ve İrlandalı manken Chloe Loughnan'la ilgili ayrılık dedikoduları doğru çıktı. Çift, 5 yıllık evliliklerini geçen Perşembe günü ani bir kararla sonlandırdı. Chloe Loughnan'ın duruşmadan 1 gün önce boşanacağını öğrendiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşerken, Serdar Ortaç'ın boşanma nedeni merak ediliyordu. İşte Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'dan boşanmak istemesinin nedeni...

11.08.2019 11:40 - Son Güncelleme: 11.08.2019 11:40
Serdar Ortaç'ın boşanma nedeni hakkında şok iddia!

Serdar Ortaç 2014 yılında evlendiği Chloe Loughnan'ı çok sevdiğini belirtirken ne oldu da boşanma kararı aldı? İşte Serdar Ortaç'ın boşanma kararının arkasındaki neden...

Serdar Ortaç'ın boşanma nedeni hakkında şok iddia!

BEBEĞİ ALDIRDI SERDAR'I KAYBETTİ

Magazin kulislerinde boşanmaya "bebek krizi"nin yol açtığı konuşuluyor. İddiaya göre hamile kalan Chloe Loughnan, eşinin çocuk sahibi olmayı çok istediğini bilmesine rağmen bebeği aldırmayı tercih etti. Ve bu da çift arasında iplerin kopmasına yol açtı.

Serdar Ortaç'ın boşanma nedeni hakkında şok iddia!

Anlaşmalı olarak boşanan Ortaç ve Loughnan, olayın duyulmaması için davaya gizlilik kararı aldırdı.

Serdar Ortaç'ın boşanma nedeni hakkında şok iddia!

2014 senesinde dünya evine giren ve sürekli haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan dün boşandı. Adliye çıkışı konuşan çift "Severek ayrıldık" diyerek açıklama yaptılar.

Serdar Ortaç'ın boşanma nedeni hakkında şok iddia!

MAĞDUR ETMEMEK İÇİN EV VE ARABA VERDİ

Anlaşmalı olarak boşanan çiftten Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a nafaka ödeyeceği de gelen bilgiler arasında. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Serdar Ortaç beş yıl evli kaldığı Chloe'yi mağdur etmemek için ilk olarak bir otomobil ve bir ev verdi.

Serdar Ortaç'ın boşanma nedeni hakkında şok iddia!

BİR GÜN ÖNCE ÖĞRENDİ

Serdar Ortaç'ın bir süredir boşanma işlemleri için avukatlarıyla görüştüğü iddia edildi. Chloe Loughnan ise boşanmayı duruşmadan bir gün önce öğrendi.

Serdar Ortaç'ın boşanma nedeni hakkında şok iddia!
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