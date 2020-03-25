Bu sabah kendini kötü hisseden Serdar Ortaç, corona virüsü testi yaptırmak için hastaneye gitti. Bir taksiye binip tek başına hastaneye giden Ortaç, sağlık durumunu sosyal medya hesabından anlattı. Gelişmeyle şoke olan hayranları Serdar Ortaç koronavirüse mi yakalandı? Serdar Ortaç kaç yaşında? gibi soruların yanıtını aradı. İşte Serdar Ortaç'ın açıklaması...