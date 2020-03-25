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Serdar Ortaç koronavirüse mi yakalandı? Serdar Ortaç kaç yaşında?

Serdar Ortaç corona virüs şüphesiyle hastaneye gitti ve koronavirüs testi yaptırdı. Bir taksiye binip tek başına hastaneye giden Serdar Ortaç, sağlık durumunu sosyal medya hesabından anlattı. Kendisini kötü hissederek hastaneye giden Serdar Ortaç koronavirüse mi yakalandı? İşte tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül salgın koronavirüs şüphesiyle test yaptıran Serdar Ortaç'ın açıklamaları...

25.03.2020 13:28 - Son Güncelleme: 25.03.2020 13:28
Serdar Ortaç koronavirüse mi yakalandı? Serdar Ortaç kaç yaşında?

Bu sabah kendini kötü hisseden Serdar Ortaç, corona virüsü testi yaptırmak için hastaneye gitti. Bir taksiye binip tek başına hastaneye giden Ortaç, sağlık durumunu sosyal medya hesabından anlattı. Gelişmeyle şoke olan hayranları Serdar Ortaç koronavirüse mi yakalandı? Serdar Ortaç kaç yaşında? gibi soruların yanıtını aradı. İşte Serdar Ortaç'ın açıklaması...

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Serdar Ortaç koronavirüse mi yakalandı? Serdar Ortaç kaç yaşında?

"Ateşim yok ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Nezle ya da grip olmuşumdur inşallah. Hastane girişinde ateşimi ölçtüler 36.5 çıktı. Göğüs hastalıkları bölümüne geldim."

Serdar Ortaç koronavirüse mi yakalandı? Serdar Ortaç kaç yaşında?

"Tomografiye alıp bronşlarıma bakacaklar. Test sonuçları çıktı; negatifmiş, klasik bronşit! MS hastası olduğum için verdikleri bir ilaç, bütün bağışıklık sistemimi koruyormuş zaten. Şimdi iyiyim. Serum takacaklar enerjim yükselsin diye… "

Serdar Ortaç koronavirüse mi yakalandı? Serdar Ortaç kaç yaşında?

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Serdar Ortaç koronavirüse mi yakalandı? Serdar Ortaç kaç yaşında?

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