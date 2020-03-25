Serdar Ortaç koronavirüse mi yakalandı? Serdar Ortaç kaç yaşında?
Serdar Ortaç corona virüs şüphesiyle hastaneye gitti ve koronavirüs testi yaptırdı. Bir taksiye binip tek başına hastaneye giden Serdar Ortaç, sağlık durumunu sosyal medya hesabından anlattı. Kendisini kötü hissederek hastaneye giden Serdar Ortaç koronavirüse mi yakalandı? İşte tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül salgın koronavirüs şüphesiyle test yaptıran Serdar Ortaç'ın açıklamaları...
Bu sabah kendini kötü hisseden Serdar Ortaç, corona virüsü testi yaptırmak için hastaneye gitti. Bir taksiye binip tek başına hastaneye giden Ortaç, sağlık durumunu sosyal medya hesabından anlattı. Gelişmeyle şoke olan hayranları Serdar Ortaç koronavirüse mi yakalandı? Serdar Ortaç kaç yaşında? gibi soruların yanıtını aradı. İşte Serdar Ortaç'ın açıklaması...
Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılmayan Prof. Dr. Arif Verimli'nin koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstüne getirilen sokağa çıkma yasağına takıldığı için yayına gelmediğini açıklayan Müge Anlı herkesi şaşırttı. Peki Müge Anlı'daki Arif Verimli kaç yaşında?