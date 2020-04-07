EDHO neden yok? Ekranlarda her hafta salı günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bugün ekranlarda yerini almadı. Bu nedenle izleyiciler özellikle bu saatlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin neden yayınlanmadığı konusunda araştırma yapıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanan son bölümünde heyecanlı dakikalar yaşanmıştı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
EDHO BUGÜN NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildi. Yeni bölüm tarihi hakkında yayıncı kuruluş ATV tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. ATV'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
6 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel
22.30 Yarının Dünyası 'TV Sinema'
00.55 Esra Erol'da
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Bunu ihanet sayarım!"
Tufan ile Hızır'ın işbirliği işe yaramış Altan gibi bir beladan sonunda kurtulmuşlardır.
HIZIR ALİ ÖFKELİ
Hızır'ın en yakınlarıyla dahi paylaşmadığı gizli planı, anne ve babasının ölüm korkusunu yaşamış olan Hızır Ali'yi çok sinirlendirir. Ona güvenilmediğini ve bir teste tabii tutulduğunu düşünen Hızır Ali, bu durumdan Alparslan'ı sorumlu tutacak ve tüm öfkesini ona yansıtacaktır.
SIRA NASUH VE FEYYAZ'DA
Altan'dan sonra sıra Nasuh ve onunla birlikte hareket eden Feyyaz'a gelir. Nasuh elini kuvvetlendirmek için paralarını dolaylı yoldan da olsa kaptırdığı Kepelilerle işbirliği içine girmek için kolları sıvar.
KEPELİLER HAREKETE GEÇİYOR
Kepeliler paralar karşılığında Çakırbeylilere karşı birlikte savaşacaklardır.
FEYYAZ İKİLİ OYNUYOR
Feyyaz ise masada ikili oynamaya devam etmektedir. Anlaşmaya oturduğu diğer masanın güçlü bir isminden, etrafındaki aileler de dahil olmak üzere Çakırbeylilerin bitirileceği sözünü alır.
ALPARSLAN'IN ÖNGÖRÜSÜ
Öngörüleriyle hareket eden Alparslan, risk altındaki herkesi biran önce güvenli bir alana göndermek ister. Bu kararın nedeni ise çok geçmeden acı bir şekilde anlaşılacaktır.
TİPİ, FEYYAZ'I YAKALIYOR
Diğer yandan Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye almıştır. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim edilir.
FEYYAZ HAİN OLDUĞUNU İTİRAF EDECEK Mİ?
Feyyaz hain olduğunu inkar ederek durumu düzeltebileceğini düşünecek ve oğlunun ölümü pahasına gerçekleri söylemeyecektir.
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