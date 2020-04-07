EDHO neden yok? Ekranlarda her hafta salı günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bugün ekranlarda yerini almadı. Bu nedenle izleyiciler özellikle bu saatlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin neden yayınlanmadığı konusunda araştırma yapıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanan son bölümünde heyecanlı dakikalar yaşanmıştı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

EDHO BUGÜN NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildi. Yeni bölüm tarihi hakkında yayıncı kuruluş ATV tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. ATV'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

6 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel

22.30 Yarının Dünyası 'TV Sinema'

00.55 Esra Erol'da