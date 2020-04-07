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    • Magazin
    • 07.04.2020 Gazete
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    Şarkıcı 'in ardından sevgilisi de coronavirüse yakalandı

    Şarkıcı , birkaç gün önce Coronavirüs'ü yenip evine döndü. Dörter'in ardından bu kez de aynı evi paylaştığı , hastalığa yakalandığını açıkladı.

    Virüs çiftesi!

    Şarkıcı Levent Dörter, birkaç gün önce Coronavirüs'ü yenip evine döndü. Dörter'in ardından bu kez de aynı evi paylaştığı Dilan Çıtak Tatlıses, hastalığa yakalandığını açıkladı.

    İbrahim Tatlıses'in 30 yaşındaki şarkıcı kızı, dün şu açıklamayı yaptı: "Eklem ağrıları, tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır.

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    Haberler Magazin Şarkıcı Levent Dörter'in ardından sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses de coronavirüse yakalandı
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