Şarkıcı Levent Dörter, birkaç gün önce Coronavirüs'ü yenip evine döndü. Dörter'in ardından bu kez de aynı evi paylaştığı Dilan Çıtak Tatlıses, hastalığa yakalandığını açıkladı.

İbrahim Tatlıses'in 30 yaşındaki şarkıcı kızı, dün şu açıklamayı yaptı: "Eklem ağrıları, tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır.