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    • Magazin
    • 05.04.2020 Gazete
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    Şarkıcı coronavirüsü (Kovid-19) yendi

    Şarkıcı , bundan sekiz gün önce Coronavirüs'e yakalandı. Bu sürede hastanede yatan 39 yaşındaki popçu, önceki akşam ise test sonucunun negatif çıkmasıyla taburcu oldu.

    Virüsü yendi evine döndü

    Şarkıcı Levent Dörter, bundan sekiz gün önce Coronavirüs'e yakalandı. Bu sürede hastanede yatan 39 yaşındaki popçu, önceki akşam ise test sonucunun negatif çıkmasıyla taburcu oldu.

    Levent Dörter, evinden paylaştığı bu kareye şöyle yazdı: "8 gün önce başlayan illet hastalık ve hastane serüvenim son buldu. Şimdi ise 14 gün boyunca ev karantinasında olacağım."

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