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    • Magazin
    • 31.03.2020 Gazete
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    'in sevgilisi coronavirüse karşı uyardı: Ben hastalığı hafif atlatıyorum ama...

    , Coronavirüs’e yakalanan şarkıcı sevgilisi ’le önceki akşam Instagram’da canlı yayın yaptı. Hastanede tedavi gören Dörter, şöyle seslendi: ‘Ben hastalığı hafif atlatıyorum ama sizlere uyarım, kesinlikle dışarı çıkmayın’

    Canlı uyarı!

    Şarkıcı , Coronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi gören şarkıcı aşkı Levent Dörter ile önceki gün Instagram'da canlı yayın yaptı. Dörter, herkesi şöyle uyardı: "Sadece market için dışarı çıkıp aldıklarımı dezenfekte ediyorduk. 'Bana gelmez' demeyin. Dışarıya kafanızı bile çıkarmayın."

    Öksürüğü ve nefes darlığı olmayan ancak aşırı halsizlik ile ishalin ardından hastaneye giden 39 yaşındaki şarkıcı, ekledi: "Dışarıdan gelen sipariş, kağıt para ve demir paradan uzak durun. Ben hastalığı hafif atlatıyorum. Şu anda iyiyim ve inşallah daha iyi olacağım."


    39 yaşındaki Dörter, hastane odasından bu paylaşımı yaptı.

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