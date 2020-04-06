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Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak ve İbrahim Tatlıses'e kötü haber! Kızları Dilan Çıtak Tatlıses koronavirüse yakalandı
Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak ve İbrahim Tatlıses'e kötü haber! Kızları Dilan Çıtak Tatlıses koronavirüse yakalandı
İbrahim Tatlıses ve Işıl Çıtak'ın kızları Dilan Çıtak Tatlıses corona virüse yakalandığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Dilan Çıtak'ın müzisyen nişanlısı Levent Dörter corona virüse yakalanmıştı ve bu kötü haber üzerine Dilan Çıtak, "Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum." demişti. Korktuğu oldu... İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak kızlarının koronavirüs olduğunu öğrenince şok oldu!
06.04.2020 16:20
- Son Güncelleme: 06.04.2020 16:44
Dilan Çıtak Tatlıses corona virüse yakalandığını Instagram hesabından duyurdu. Geçtiğimiz günlerde nişanlısı Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıkmış ve genç şarkıcı kendisinde de çıkmasından korktuğunu ifade etmişti.
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Sevgilisi Levent Dörter'in hastanede tedavi altına alınmasının ardından Instagram hesabından canlı yayın yapan Dilan Çıtak, şöyle demişti:
"Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum."
Eklem ağrıları ve tat kaybı şikayetiyle hastanelik olan şarkıcı corona virüse yakalandığını takipçileriyle paylaştı.
" COVID-19 TEST SONUCUM POZİTİF ÇIKMIŞTIR"
Dilan Çıtak Tatlıses, "Eklem ağrıları tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır" dedi.