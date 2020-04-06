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Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak ve İbrahim Tatlıses'e kötü haber! Kızları Dilan Çıtak Tatlıses koronavirüse yakalandı

İbrahim Tatlıses ve Işıl Çıtak'ın kızları Dilan Çıtak Tatlıses corona virüse yakalandığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Dilan Çıtak'ın müzisyen nişanlısı Levent Dörter corona virüse yakalanmıştı ve bu kötü haber üzerine Dilan Çıtak, "Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum." demişti. Korktuğu oldu... İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak kızlarının koronavirüs olduğunu öğrenince şok oldu!

06.04.2020 16:20 - Son Güncelleme: 06.04.2020 16:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





