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    • 07.04.2020 09:30
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    • 07.04.2020 09:30
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    neden yok? 2. Sayfa ne zaman yayınlanacak?

    Hafta içi her gün yayınlanan ve magazin gündemiyle ilgili haberler paylaşan neden yok? 2. Sayfa ne zaman yayınlanacak? Kanal D’nin sunuculuğunu deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın yaptığı “Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa” programının yayın tarihi değişti. Peki, 2. Sayfa ne zaman yayınlanacak?

    2. Sayfa neden yok? 2. Sayfa ne zaman yayınlanacak?

    neden yok? 2. Sayfa ne zaman yayınlanacak? Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programı 2. Sayfa izleyicilerine kötü haber geldi. Magazin haberlerinin ve konularının konuşulduğu programın tarihi değişti. Peki, 2. Sayfa ne zaman yayınlanacak? İşte, 2. Sayfa yayın tarihi!

    2. SAYFA NEDEN YOK?

    Müge ve Gülşen'in başarılı sunumu ile ekrana gelen 2. Sayfa artık hafta sonu yayınlanacak.

    Magazin haberlerini eğlenceli üslupları ile masaya yatıran ikili Müge ve Gülşen koronavirüs vakalarının ardından evde kalmaya karar verdi ve yayını bitirdi.

    2. Sayfa'nın yeni saati de belli oldu. Artık cumartesi-pazar günü canlı olarak yayınlanacak 2. Sayfa 09.45'te ekrana gelecek. Haftanın magazin olayları canlı yayınla masaya yatırılacak.

    2. Sayfa'nın program saatlerinde ise yayına unutulmaz efsane dizi Aşk ı Memnu gelecek.

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