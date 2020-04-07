Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 07.04.2020 17:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2020 17:30
    ABONE OL

    ATV CANLI İZLE! Son dakika Esra Erol gelişmeleri şoke edecek 7 Nisan Salı

    'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 37 yaşındaki Esra Erol, son dakika haberini canlı yayında paylaşıyor! Edirne'de yaşayan Merve Şahin, 13 Kasım sabahı bir anda ortadan kayboldu! Esra Erol'da canlı yayınına katılan Tolga, ablası Merve Şahin'le ilgili son dakika gelişmesi ile şoke oldu! Esra Erol, Merve Şahin'in Edirne'de "Güneş Kerim" adında bir erkek çocuk dünyaya getirdiği bilgisini paylaştı! 6 yaşındaki bir evladını da annesine bırakıp giden Merve'nin yeni bebeği Güneş Kerim'in kimliğinde ise baba adı olarak Sinan Aral yazıyor! Hepsi ve daha fazlası 7 Nisan Atv ında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    'da canlı yayınında birbirinden ilginç hayat hikayelerine tanıklık ediliyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında bugün (7 Nisan 2020 Salı) neler yaşanıyor? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor.

    ATV CANLI YAYIN

    7 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; Murat Kaya'nın karısı Filiz Kaya iki kızını da alıp Sinan Zengin'in yanına kaçtı! Karı kocanın büyük yüzleşmesi canlı yayında! 2 kızı birden ortadan kaybolan kızını aramak için canlı yayına gelen babaya önce 15 yaşındaki kızından ardından da 17 yaşındaki kayıp kızından müjdeli haber geldi! Kayıp kızlar günler sonra ilk defa canlı yayında! 5 aydır kayıp olan ablası Merve'yi aramak için geldi, gerçekleri duyunca şoke oldu! 9 yıllık karısı Yeter bir yaşındaki çocuğunu da alıp ortadan kaybolan Uğur'un isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin ATV ESRA EROL CANLI İZLE! Son dakika Esra Erol gelişmeleri şoke edecek 7 Nisan Salı
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri