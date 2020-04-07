Ramo bugün neden yok? Salı akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Ramo dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin bu akşam Show yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Ramo dizisi bu akşam var mı sorusunu getirdi. Bu kapsamda izleyiciler merakla Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 7 Nisan Show TV yayın akışı
RAMO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Ramo dizisinin yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş Show TV'den bir açıklama gelmedi. Ramo'nun yerine bu akşam Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Show TV'den Ramo yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
7 NİSAN SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.45 Cesur Adamlar 'Yabancı Film'
01.45 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Kuaförüm Sensin (Tekrar)
RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ramo, Süleyman'ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar.
Ramo ve Sibel'in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır.
Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay'a reddedemeyeceği bir teklif sunar.
Ramo ise, Süleyman'ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır.
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