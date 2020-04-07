Ramo bugün neden yok? Salı akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Ramo dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin bu akşam Show yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Ramo dizisi bu akşam var mı sorusunu getirdi. Bu kapsamda izleyiciler merakla Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 7 Nisan Show TV yayın akışı

RAMO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ramo dizisinin yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş Show TV'den bir açıklama gelmedi. Ramo'nun yerine bu akşam Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Show TV'den Ramo yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.