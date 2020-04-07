Yemekteyiz bugün neden yok sorusunun yanıtı merak konusu oldu. TV 8 ekranlarında hafta içi her gün saat 16.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Yemekteyiz programı bugün ekranlarda yerini almadı. Bu nedenle izleyiciler özellikle bu saatlerde Yemekteyiz'in neden yayınlanmadığını merak ediyor. Yemekteyiz'de geçen hafta yani 30 Mart-3 Nisan haftasında heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki, Yemekteyiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

YEMEKTEYİZ NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yemekteyiz'e koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildi. Yeni bölüm tarihi hakkında yayıncı kuruluş TV 8 tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.