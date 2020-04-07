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    • 07.04.2020 16:07
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    • 07.04.2020 16:07
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    Yemekteyiz bugün neden yok? 7 Nisan ! ?

    Yemekteyiz bugün neden yok? TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Yemekteyiz bugün yayınlanmadı. Programı ekranlarda göremeyen izleyiciler konu hakkında araştırmalar yapıyor. Hafta içi her gün saat 16.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlarda olan programda yarışmacılar birinci olmak için ter döküyor. Peki, ? İşte 7 Nisan

    Yemekteyiz bugün neden yok?

    Yemekteyiz bugün neden yok sorusunun yanıtı merak konusu oldu. TV 8 ekranlarında hafta içi her gün saat 16.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Yemekteyiz programı bugün ekranlarda yerini almadı. Bu nedenle izleyiciler özellikle bu saatlerde Yemekteyiz'in neden yayınlanmadığını merak ediyor. Yemekteyiz'de geçen hafta yani 30 Mart-3 Nisan haftasında heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki, Yemekteyiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    YEMEKTEYİZ NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Yemekteyiz'e koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildi. Yeni bölüm tarihi hakkında yayıncı kuruluş TV 8 tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

    7 NİSAN TV 8 YAYIN AKIŞI

    GEÇEN HAFTA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

    Yemekteyiz'de bu hafta 33 puanla Emrah bey haftanın birincisi olarak açıklandı.

    GEÇEN HAFTAKİ YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

    Senem Yavuz

    İbrahim Köksal

    Şeyma Aktuna

    Mehtap Gürlek Aydın

    Emrah Saraç

    YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTAKİ PUAN DURUMU

    Emrah Bey: 31 puan
    Mehtap Hanım: 29 puan
    Şeyma Hanım: 22 puan
    Senem Hanım:18 puan
    İbrahim Bey: 15 puan

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