Oğuzhan Koç 8 yıl birlikte olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı Zeynep Koçak'tan ayrılıp aşk yaşamaya başladığı Yağmur Tanrısevsin ile Ekim ayında ayrılmıştı.

Yakınlarının "nikah masasına oturacaklar" dediği sevgililer Ekim 2019'da da ilişkinin bittiğini duyurmuştu. Ne var ki, ayrılık uzun sürmedi.

AYRILIK UZUN SÜRMEDİ

Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç çifti ortak dostları sayesinde barıştılar. Posta'da yer alan habere göre, sosyal medyada da birbirlerini yeniden takibe alan sevgililer karantina günlerini birlikte geçiriyor.

Kısa bir süre önce Oğuzhan Koç'un adı , Yağmur Tanrısevsin'in arkadaşı Demet Özdemir ve Cansu Dila Gülsoy ile anılmıştı.