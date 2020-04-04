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    • 04.04.2020 11:07
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    • 04.04.2020 11:07
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    ve ayrılığa daha fazla dayanmadı: Barıştılar

    8 yıl birlikte olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı ’tan 2014’te ayrılmış, hiç vakit kaybetmeden ile aşk yaşamaya başlamıştı. Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin 3,5 yıllık bir birliktelik yaşamış, herkes evlilik haberi beklerken yollarını ayırmışlardı. Çiftin ayrılığı kısa sürdü. Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç dostlarının aracılığıyla barıştı.

    Aşk yeniden! Oğuzhan ve Yağmur barıştı

    8 yıl birlikte olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı 'tan ayrılıp aşk yaşamaya başladığı ile Ekim ayında ayrılmıştı.

    Yakınlarının "nikah masasına oturacaklar" dediği sevgililer Ekim 2019'da da ilişkinin bittiğini duyurmuştu. Ne var ki, ayrılık uzun sürmedi.

    AYRILIK UZUN SÜRMEDİ

    Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç çifti ortak dostları sayesinde barıştılar. Posta'da yer alan habere göre, sosyal medyada da birbirlerini yeniden takibe alan sevgililer karantina günlerini birlikte geçiriyor.

    Kısa bir süre önce Oğuzhan Koç'un adı , Yağmur Tanrısevsin'in arkadaşı ve ile anılmıştı.

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