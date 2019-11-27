Demet Özdemir Oğuzhan Koç ile fena yakalandı! İşte Demet Özdemir'in eskittiği aşklar...

Demet Özdemir'in aşk hayatı bir hayli karıştı. Birlikte rol aldığı dizilerdeki partnerleriyle adı aşk dedikodularına karışan Demet Özdemir, son bombayı geçtiğimiz akşam patlattı. Geçtiğimiz ay Yağmur Tanrısevsin ile 5 yıllık ilişkisini sonlandıran Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ile görüntülendi. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasının ardından Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ve eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile yakınlığına vereceği tepki merak konusu oldu.