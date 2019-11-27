Demet Özdemir Oğuzhan Koç ile fena yakalandı! İşte Demet Özdemir'in eskittiği aşklar...
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Son olarak yakın arkadaşı Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi Kaan Yıldırım ile adı aşk dedikodularına karışan Demet Özdemir, bu kez de yine arkadaşı olan Yağmur Tanrısevsin'in yeni ayrıldığı sevgilisi Oğuzhan Koç ile görüntülendi. Aşk trafiği epey karışık olan 27 yaşındaki Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç ile birlikte geçirdiği gecenin ardından Yağmur Tanrısevsin'in vereceği tepki merak konusu oldu. İşte Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un görüntüsü ve Demet Özdemir'in eski sevgilileri...
27.11.2019 12:20
- Son Güncelleme: 27.11.2019 13:45
Demet Özdemir'in aşk hayatı bir hayli karıştı. Birlikte rol aldığı dizilerdeki partnerleriyle adı aşk dedikodularına karışan Demet Özdemir, son bombayı geçtiğimiz akşam patlattı. Geçtiğimiz ay Yağmur Tanrısevsin ile 5 yıllık ilişkisini sonlandıran Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ile görüntülendi. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasının ardından Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ve eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile yakınlığına vereceği tepki merak konusu oldu.
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