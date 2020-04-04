SHARAPOVA NERELİ?

Dünyaca ünlü Tenisçi Maria Sharapova 1987 yılında Rusya Nyagan Siberia'da dünyaya gelmiştir. Annesi Yelena Sharapova, babası ise Yuri Sharapov'dur. 1986 yılında gerçekleşmiş olan Çernobil faciasının ardından Gomel'e oradan Belarus'a taşınmış ve ailesi ile birlikte en son Sochi'ye yerleşmiştir. Babasının tenis oynaması sebebi ile küçük yaşlarda kendisine hediye edilen raket ile tenis'e merak sarmış ve 6 yaşında Moskova'da efsane isim Martina Navratilova ile bir gösteri maçında oynamıştır. Ardından Maria'nın yeteneği dikkatlerini çekmiştir ve Amerika Florida'ya gitmeye karar vermişlerdir.