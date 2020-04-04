Maria Sharapova telefon numarası kaç? Sharapova telefon ülke kodu kaç? Karantina günlerinde vatandaşlar evde vakit geçirmeye devam ederken, ünlü isimler de sıkıntıdan kurtulmak için farklı yollar deniyor. Bu isimler arasına ünlü tenisçi Maria Sharapova da katıldı. Sharapova sosyal medya hesabından telefon numarasını paylaştı. Peki, Maria Sharapova telefon numarası kaç? Sharapova telefon ülke kodu kaç? İşte, Sharapova'yı telefona ekleme yolu!
MARIA SHARAPOVA TELEFON NUMARASI KAÇ?
310-564-7981
MARIA SHARAPOVA ÜLKE KODU KAÇ?
Sharapova ABD'de yaşıyor ve ülke kodu +1. Numaranın başına ülke kodunu girmeniz gerekiyor.
Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I'm sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you're doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS— Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 3, 2020
SHARAPOVA TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI
32 yaşındaki Sharapova, Twitter hesabından telefon numarasını paylaştı ve mesaj atan herkese cevap vereceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta 150 kişiyle video konferans yaptığını söyleyen Sharapova, daha çok kişiye ulaşmak istediğini ifade etti.
SHARAPOVA NERELİ?
Dünyaca ünlü Tenisçi Maria Sharapova 1987 yılında Rusya Nyagan Siberia'da dünyaya gelmiştir. Annesi Yelena Sharapova, babası ise Yuri Sharapov'dur. 1986 yılında gerçekleşmiş olan Çernobil faciasının ardından Gomel'e oradan Belarus'a taşınmış ve ailesi ile birlikte en son Sochi'ye yerleşmiştir. Babasının tenis oynaması sebebi ile küçük yaşlarda kendisine hediye edilen raket ile tenis'e merak sarmış ve 6 yaşında Moskova'da efsane isim Martina Navratilova ile bir gösteri maçında oynamıştır. Ardından Maria'nın yeteneği dikkatlerini çekmiştir ve Amerika Florida'ya gitmeye karar vermişlerdir.
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