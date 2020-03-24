Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy'un dağ evi bilmecesi! 'Hay Allah Oğuzhan da mı buradaymış'

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrıversin uzun soluklu ilişkilerini geçtiğimiz Ekim ayında bitirdi. Ortaya atılan bir iddia ise magazin gündemine bomba gibi düştü! Oğuzhan Koç'un sık sık gittiği dağ evinden Cansu Dila Gülsoy adlı Instagram kullanıcısının da fotoğraf paylaşması, ikilinin birlikte olduğu ve hatta karantina günlerini birlikte geçirdiği şeklinde yorumlandı. İlginç olan ise Oğuzhan Koç'un yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Cansu Dila Gülsoy'un yaptığı açıklama oldu... İşte Oğuzhan Koç - Cansu Dila Gülsoy bilmecesinin parçaları...