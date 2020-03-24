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Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy'un dağ evi bilmecesi! 'Hay Allah Oğuzhan da mı buradaymış'

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrıversin uzun soluklu ilişkilerini geçtiğimiz Ekim ayında bitirdi. Ortaya atılan bir iddia ise magazin gündemine bomba gibi düştü! Oğuzhan Koç'un sık sık gittiği dağ evinden Cansu Dila Gülsoy adlı Instagram kullanıcısının da fotoğraf paylaşması, ikilinin birlikte olduğu ve hatta karantina günlerini birlikte geçirdiği şeklinde yorumlandı. İlginç olan ise Oğuzhan Koç'un yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Cansu Dila Gülsoy'un yaptığı açıklama oldu... İşte Oğuzhan Koç - Cansu Dila Gülsoy bilmecesinin parçaları...

24.03.2020 10:34 - Son Güncelleme: 24.03.2020 10:34
Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy'un dağ evi bilmecesi! 'Hay Allah Oğuzhan da mı buradaymış'

Oğuzhan Koç'u dağ evi mi ele verdi? Oğuzhan Koç'un sık sık gittiği dağ evinden Cansu Dila Gülsoy adlı Instagram kullanıcısının da fotoğraf paylaşması, ikilinin birlikte oolduğu ve hatta karantina günlerini birlikte geçirdiği şeklinde yorumlandı.

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Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy'un dağ evi bilmecesi! 'Hay Allah Oğuzhan da mı buradaymış'

Gülsoy'un yayınladığı bir karede Koç'un beyaz aracının görünmesi de dedikoduları iyice alevlendirdi.

Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy'un dağ evi bilmecesi! 'Hay Allah Oğuzhan da mı buradaymış'

Cansu Dila Gülsoy sosyal medya kullanıcılarının yorumları üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy'un dağ evi bilmecesi! 'Hay Allah Oğuzhan da mı buradaymış'

'ARKADAŞLARIMLA KİRALAYIP KALDIĞIM EV'
"Bu ev hafta sonu arkadaşlarımla kiralayıp kaldığım ev. Aynı şekilde Oğuzhan Koç'un da sürekli zaman geçirdiği bir evmiş. Hiçbir fikrim yok. Biraz araştırırsanız, bu evin çoğu sitede ilanını bulursunuz zaten."

Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy'un dağ evi bilmecesi! 'Hay Allah Oğuzhan da mı buradaymış'

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Oğuzhan Koç, sık sık gittiği dağ evinden fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

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