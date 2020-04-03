Hercai bugün neden yok dizinin hayranları tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. ATV ekranlarında cuma günü izleyicilerini ekran başına kilitleyen Hercai'nin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Yayın akışında diziyi göremeyen izleyiciler konu hakkında detayları öğrenmek istiyor. Bu nedenle Hercai yeni bölüm neden yayınlanmadı sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Peki, Hercai dizisi yeni bölüm tarihi açıklandı mı? İşte 3 Nisan ATV yayın akışı

HERCAİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hercai dizisinin yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş ATV'den bir açıklama gelmedi. Hercai dizisinin yeni bölümü yerine Kardeş Payı 1. ve 2. bölümü izleyicisiyle buluşacak. ATV'den Hercai yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.