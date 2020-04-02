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    • 02.04.2020 10:18
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hatice Özkaçak'ın katili kim?

    canlı yayınında son dakika gelişmesi! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı'ya çıkan Ayşegül Özkaçak, annesinin 11 yıl sonra cinayetten öldürüldüğünü öğrendiğini ve katilin bulunmasını istediğini belirtti. Canlı yayında ortaya atılan iddialar herkesi şoke etti! Hatice Özkaçak'ın katili kim? Hepsi ve daha fazlası 2 Nisan Müge Anlı canlı yayınında!

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE

    8 aylıkken evlatlık verilmişti. Cevat Bey kardeşine kavuşabilecek mi? Arazi tartışması mı define anlaşmazlığı mı? İstanbul da yaşayan Hatice Özkaçak, 24 Nisan 2009 yılında Kars da ki evinde ölü olarak bulunmuştu. Tam 10 yıl aradan sonra, kızı Ayşegül, otopsi raporu istediğini söyledi. Her şey yeni bir savcının dosyasını açmasıyla başladı. Savcılıktan gelen bilgide Hatice Özkaçak'ın boğularak öldürüldüğü yazıyordu. Adli Tıpın cinayet dediği Hatice Özkaçak'ı kim, neden öldürdü? Ayşegül hanım 2 ayrı kişiden şüpheleniyor. Ayşegül Özkaçak ve İbrahim Sapan canlı yayında neler anlatacak? Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Atv canlı yayınında hangi gerçekleri ortaya çıkarıyor?

    ATV CANLI YAYIN

    ATV MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE 2 NİSAN PERŞEMBE - TIKLA

    canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Nisan Çarşamba Atv canlı yayınında neler oluyor? Hatice Özkaçak neden öldürüldü? Hatice Özkaçak'ın katili kim? Ayşegül Özkaçak, annesinin ölümüyle ilgili kimden ya da kimlerden şüpheleniyor? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 1 Nisan Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

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