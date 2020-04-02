Demet Akalın ile yakınlığıyla sık sık gündeme gelen Esra Balamir'in bir arkadaşının corona virüs testi pozitif çıktı.Çin'den dünyaya yayılan ve 45 binden fazla insanın canına mal olan corona virüsü salgını Türkiye'ye de bulaştı. Sunucu Esra Balamir'e de corona virüs testi yapıldı. Evine gönderilen Balamir, test sonuçlarını bekliyor.

"SANIRIM TEST SONUCUM POZİTİF"

Türkiye'de kısa sürede hızla yayılan coronaya Esra Balamir'in arkadaşı da yakalandı. Kendisine de test yapılan sunucu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benim de pozitif. Evde karantinada kalmam söylendi. Sağlıkçılar ilgili ve titizlikle çalışıyorlar. Sonucumu bekliyorum"dedi.

ESRA BALAMİR KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

Esra Balamir 7 Eylül tarihinde doğdu. Balamir, Türk model, şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu. Kariyer hayatına ilk olarak Kral TV'de DJ'lik yaparak başlayan Esra Balamir, ardından başka bir kanalda kendi programını sunmaya başladı.