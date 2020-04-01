WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? WhatsApp, Instagram ve Facebook neden çalışmıyor?

WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Sosyal medya ağları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, internet üzerinde araştırma yapmaya başladı. Saat 00.00 itibarıyla dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan sorun Türkiye'de de hissediliyor.

WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar WhatsApp, Instagram ve Facebook'a girerken sorun yaşadıklarını bildiriyor. Ancak konu hakkında WhatsApp, Instagram ve Facebook'tan bir açıklama yapılmadı.