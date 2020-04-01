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    • 02.04.2020 00:33
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    • 02.04.2020 00:36
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    WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? WhatsApp, Instagram ve Facebook neden çalışmıyor?

    WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü sorusu yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Sosyal medya platformlarına ulaşamayan kullanıcılar özellikle şu saatlerde WhatsApp, Instagram ve Facebook neden çalışmıyor sorusuna yanıt arıyor. Saat 00.00 itibarıyla dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan yaşanan sorun Türkiye'de de hissediliyor.

    WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?

    WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Sosyal medya ağları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, internet üzerinde araştırma yapmaya başladı. Saat 00.00 itibarıyla dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan sorun Türkiye'de de hissediliyor.

    WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

    Kullanıcılar WhatsApp, Instagram ve Facebook'a girerken sorun yaşadıklarını bildiriyor. Ancak konu hakkında WhatsApp, Instagram ve Facebook'tan bir açıklama yapılmadı.

    INSTAGRAM HAKKINDA

    2010 tarihinde Kevin Systorm ve Mike Krieger tarafından kurulan ve ilk olarak Burbn ismiyle piyasaya çıkan İnstagram, dünya çapında 500 milyon kullanıcıya sahiptir.

    Şirketin ortaklarından Kevin, kullanıcıların yer bildirimi yapmasına yarayan Foursquare adlı uygulamadan çok etkilenmiştir. Bunun biraz daha farklılaştırılarak kullanılabileceğini düşünen genç adam, fotoğraf ekleme özelliğini de kullanarak Burbn adlı uygulamayı kullanıcıların beğenisine sunmuştur. Uygulama, kullanıcıların belirli lokasyonlarda check in yapması, gelecek check in'lerini planlaması, arkadaşlarıyla buluşması karşılığında puan kazanması ve bu buluşmalarda çektiği fotoğrafları paylaşması üzerine kurulu olarak ortaya çıkmıştır.

    WHATSAPP HAKKINDA

    WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.

    2G, 3G, 4G veya Wi-Fi ile çalışma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar birbirine yazılı mesajdan hariç olarak; fotoğraf, video, ses, ücretsiz arama ve belge gönderebilir.

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