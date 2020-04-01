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    • 01.04.2020 10:38
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    ! ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmeleri!

    canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınının tecrübeli sunucusu Müge Anlı,Hatice Özkaçak'ın katilini arıyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 7 kardeş neden Ayşegül Özkaçak'a annesi Hatice Özkaçak'ın cinayetten öldürüldüğünü söylemedi? Ayşegül Özkaçak'ın bilmemesi gereken büyük sır ne? Hepsi ve daha fazlası 1 Nisan ında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    İstanbul da yaşayan Hatice Özkaçak, 24 Nisan 2009 yılında Kars da ki evinde ölü olarak bulunmuştu. Tam 10 yıl aradan sonra, kızı Ayşegül, otopsi raporu istediğini söyledi. Her şey yeni bir savcının dosyasını açmasıyla başladı. Savcılıktan gelen bilgide Hatice Özkaçak'ın boğularak öldürüldüğü yazıyordu. Adli Tıpın cinayet dediği Hatice Özkaçak'ı kim, neden öldürdü? Ayşegül hanım 2 ayrı kişiden şüpheleniyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Atv canlı yayınında hangi gerçekleri ortaya çıkarıyor?

    ATV CANLI YAYIN

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 1 NİSAN ÇARŞAMBA - TIKLA

    Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Nisan Çarşamba Atv canlı yayınında neler oluyor? Hatice Özkaçak neden öldürüldü? Hatice Özkaçak'ın katili kim? Ayşegül Özkaçak, annesinin ölümüyle ilgili kimden ya da kimlerden şüpheleniyor? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 1 Nisan ını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

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    Haberler Magazin ATV CANLI YAYIN İZLE! Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmeleri!
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