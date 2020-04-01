İstanbul da yaşayan Hatice Özkaçak, 24 Nisan 2009 yılında Kars da ki evinde ölü olarak bulunmuştu. Tam 10 yıl aradan sonra, kızı Ayşegül, otopsi raporu istediğini söyledi. Her şey yeni bir savcının dosyasını açmasıyla başladı. Savcılıktan gelen bilgide Hatice Özkaçak'ın boğularak öldürüldüğü yazıyordu. Adli Tıpın cinayet dediği Hatice Özkaçak'ı kim, neden öldürdü? Ayşegül hanım 2 ayrı kişiden şüpheleniyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı Atv canlı yayınında hangi gerçekleri ortaya çıkarıyor?

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ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 1 NİSAN ÇARŞAMBA - TIKLA

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Nisan Çarşamba Atv canlı yayınında neler oluyor? Hatice Özkaçak neden öldürüldü? Hatice Özkaçak'ın katili kim? Ayşegül Özkaçak, annesinin ölümüyle ilgili kimden ya da kimlerden şüpheleniyor? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 1 Nisan Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!