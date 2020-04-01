Ödülleri:

2009 – 36.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu – Aşk-ı Memnu

2012 – 39.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu – Kuzey Güney

2013 – Yılın Yıldızları, En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu – Kuzey Güney

2013 – 18. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu – Kelebeğin Rüyası

2014 – 46. Siyad Türk Sineması Ödülleri – En iyi erkek oyuncu – Kelebeğin Rüyası

Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı diziler ve filmler:

2005 – Gümüş (Mehmet) (TV Dizisi)

2006 – Acemi Cadı (TV Dizisi)

2007 – Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Halil) (Sinema Filmi)

2008 – 2009 – Aşk-ı Memnu (Behlül) (TV Dizisi)

2008 – Menekşe ile Halil (Halil) (TV Dizisi)

2010 – Ezel (Sekiz) (TV Dizisi)

2010 – Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme)

2011 – 2012 – Kuzey Güney (Kuzey) (TV Dizisi)

2013 – Kelebeğin Rüyası (Muzaffer) (TV Dizisi)

2014 – Kurt Seyit ve Şura (Kurt Seyit) (TV Dizisi)

2016 – Siyah Beyaz (TV Dizisi)

2017 – Güzel ve Cesur (Cesur) (TV Dizisi)

2018 – Hadi Be Oğlum (Ali) (Sinema Filmi)

2018 – Çarpışma (Kadir) (TV Dizisi)

2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Saruhan) (Sinema Filmi)