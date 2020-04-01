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    • 01.04.2020 12:58
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    koronavirüse mi yakalandı? Ünlü oyuncudan ilk açıklama geldi

    eşi Başak Dizer ile birlikte 2 haftadır koronavirüsten korunmak amaçlı Kemerburgaz'daki evinde karantinadaydı. Kendini kötü hisseden oyuncu ve eşi Başak Dizer, en yakındaki özel bir hastaneye gittiği iddia edilmişti. Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama geldi. İşte başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs açıklaması...

    Kıvanç koronavirüse mi yakalandı? İlk açıklama geldi

    'dan endişe verici bir haber geldi. Tatlıtuğ kendisini iyi hissetmediği için kontrol amaçlı hastaneye yattı. Kıvanç Tatlıtuğ'dan son dakika açıklaması geldi. Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs salgını nedeniyle eşi Başak Tatlıtuğ ile Kemerburgaz'da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti. Ancak önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen ünlü oyuncunun kontrol amaçlı Liv Hospital'a gittiği öğrenildi. Hastaneye yatışı yapılan Tatlıtuğ'un koronavirüsten şüphelendiği ileri sürüldü.

    KIVANÇ TATLITUĞ'DAN AÇIKLAMA GELDİ

    Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sağlığı hakkındaki son dakika haberini sosyal medya hesabından açıkladı;

    Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar.Lütfen kaygılanmayın.Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım.. Sağlıkla kalın.

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